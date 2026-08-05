Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, 5 august, că declarațiile de avere și de interese ale partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru, au fost publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Decizia vine în contextul dezbaterilor privind modificarea legislației referitoare la declarațiile de avere și transparența persoanelor aflate în relații cu înalți demnitari.

Anunțul a fost făcut de șeful statului printr-un mesaj publicat pe platforma X, unde a precizat că publicarea documentelor urmărește eliminarea speculațiilor și consolidarea transparenței în ceea ce privește situația patrimonială a partenerei sale.

„În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Publicarea documentelor are loc în perioada în care Parlamentul analizează modificări ale Legii integrității, inclusiv prevederi referitoare la obligația partenerilor de viață ai unor înalți demnitari de a depune declarații de avere și de interese.

Potrivit declarației publicate de Administrația Prezidențială, Mirabela Grădinaru deține opt terenuri, dintre care șapte sunt situate în județul Vaslui. Unul dintre acestea a fost cumpărat, iar celelalte au fost dobândite prin moștenire.

În document mai apar două case de locuit, ambele aflate în județul Vaslui și dobândite în anul 2025 de la membri ai familiei.

La capitolul bunuri mobile sunt declarate două autoturisme: un Renault Clio, achiziționat în 2016, și un Opel Vectra, cumpărat în 1992.

Declarația mai arată că Mirabela Grădinaru nu deține bijuterii sau alte bunuri de valoare care să depășească plafonul de declarare de 5.000 de euro. În schimb, figurează cu acțiuni Renault în valoare de aproximativ 4.000 de euro, deținute prin programul de acționariat destinat angajaților companiei.

Mirabela Grădinaru este angajată la Automobile Dacia S.A., iar venitul anual declarat este de 158.360 de lei, echivalentul unui venit mediu lunar de aproximativ 13.197 de lei.

În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese. Documentele sunt disponibile pe site-ul Administrației Prezidențiale, accesând următoarele link-uri:https://t.co/DqtBfHHA0j… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 5, 2026

În declarație este menționat și un împrumut acordat în nume personal Asociației S.O.S. Orașul, organizație în cadrul căreia ocupă funcția de președinte. Valoarea împrumutului este de 116.563 de lei.

Totodată, sunt declarate două credite contractate la ING. Primul, în valoare de 1.760 de lei, are scadența în cursul acestui an, iar al doilea, în valoare de 50.000 de lei, a fost contractat în 2021 și urmează să fie achitat în 2026.

Într-un interviu acordat publicației germane Frankfurter Allgemeine Zeitung în iulie 2025, Nicușor Dan declara că indemnizația sa de președinte este de aproximativ 15.500 de lei pe lună, mai mică decât salariul pe care îl încasa în perioada în care ocupa funcția de primar general al Capitalei.

Demersul are loc pe fondul dezbaterilor privind modificarea Legii integrității. La începutul acestei săptămâni, Camera Deputaților a adoptat un amendament susținut de AUR și PSD care extinde obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese și asupra persoanelor care au relații asemănătoare celor dintre soți cu președintele României și alți înalți demnitari.

Proiectul legislativ urmează să fie analizat în Senat, unde va intra în dezbaterea comisiilor și ulterior va fi supus votului în plen. Evoluția acestui proiect va stabili dacă obligația de declarare va fi extinsă și pentru partenerii de viață ai persoanelor care ocupă cele mai importante funcții în stat.