Politica

Mirabela Grădinaru, alături de Nicușor Dan la Summitul NATO din Turcia. Evenimentele la care va participa

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Mirabela Grădinaru, alături de Nicușor Dan la Summitul NATO din Turcia. Evenimentele la care va participaMirabela Grădinaru, Nicușor Dan / sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Mirabela Grădinaru îl va însoți pe președintele Nicușor Dan la Summitul NATO de la Ankara, unde liderii statelor membre ale Alianței se vor reuni în perioada 7-8 iulie. Șeful statului va transmite angajamentul României privind consolidarea securității euroatlantice și rolul țării noastre ca aliat de încredere. Conform Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan va reafirma angajamentul României față de securitatea euroatlantică și va lua parte la reuniunile alături de ceilalți lideri ai statelor membre NATO.

Nicușor Dan merge la Summitul NATO de la Ankara însoțit de Mirabela Grădinaru

Pe 8 iulie, președintele României va lua parte la ceremonia oficială de întâmpinare a liderilor, organizată de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

Programul include fotografia oficială de familie a liderilor și participarea la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, unde vor fi discutate principalele teme de securitate de pe agenda Alianței.

Turcia

Sursa foto: Pixabay

Partenera președintelui, invitată la evenimentele organizate de Emine Erdoğan

În paralel cu programul oficial al liderilor NATO, Mirabela Grădinaru va participa la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Turciei, Emine Erdoğan.

Acestea sunt programate la Palatul Prezidențial Çankaya Köşkü, începând cu ora 10:30.

Vizită recentă în Polonia

Recent, Mirabela Grădinaru l-a însoțit pe Nicușor Dan în Polonia, unde a participat la reuniunea informală de la Jurata, alături de liderii din România, Polonia, Estonia, Letonia și Lituania. Discuțiile s-au concentrat pe securitatea Flancului Estic al NATO, cooperarea în domeniul apărării și evoluțiile generate de războiul din Ucraina.

La sosirea delegației române, Mirabela Grădinaru a fost întâmpinată conform protocolului și a primit un buchet de flori în nuanțe de roz și mov, format din trandafiri și hortensii.

Pentru această vizită, partenera președintelui a ales o ținută elegantă, dar discretă. Ea a purtat un top din mătase cu imprimeu geometric în tonuri de bej și negru, completând o apariție smart-casual adaptată evenimentului oficial.

Mirabela Grădinaru, prezentă și la Washington la invitația Melaniei Trump

În luna martie, Mirabela Grădinaru a participat la Washington D.C. la summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor. Evenimentul a avut loc la invitația Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Partenera președintelui României a susținut un discurs după intervențiile reprezentanților din Bosnia și Herțegovina, Burundi, Serbia, Ucraina și Slovenia.

„În primul rând, doresc să-mi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump”, și-a început Mirabela Grădinaru intervenția.

Aceasta a apreciat inițiativa Melaniei Trump, pe care a descris-o drept „una extrem de valoroasă”.

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