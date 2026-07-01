Liderii celor 32 de state membre NATO se reunesc la Ankara în perioada 7-8 iulie, însă summitul este așteptat să se desfășoare fără critici publice la adresa situației drepturilor și libertăților din Turcia. Potrivit Reuters, diplomați occidentali și turci implicați în pregătirea reuniunii afirmă că subiectele legate de represiunea împotriva opoziției nu vor ocupa un loc central pe agenda oficială.

Abordarea contrastează puternic cu tensiunile din 2021, când zece ambasadori occidentali, inclusiv cei ai Statelor Unite, Franței, Germaniei și Canadei, au cerut eliberarea filantropului Osman Kavala.

Reacția președintelui Recep Tayyip Erdogan a fost una extrem de dură, acesta anunțând atunci intenția de a-i declara persona non grata. Criza diplomatică a fost evitată după ce ambasadele au transmis declarații de conciliere.

În ultimii ani, mai ales după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, prioritățile aliaților occidentali s-au modificat. În locul criticilor publice privind statul de drept și drepturile omului, accentul s-a mutat asupra cooperării în domeniul securității și al apărării cu Turcia, stat care deține a doua cea mai mare armată din NATO.

Ankara este considerată un actor strategic pe flancul sud-estic al alianței și un important producător și exportator de drone militare, iar rolul său în arhitectura de securitate europeană a devenit și mai important pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor cu Rusia.

În paralel cu apropierea summitului NATO, organizațiile pentru drepturile omului și reprezentanții opoziției atrag atenția asupra intensificării presiunilor exercitate asupra Partidului Popular Republican (CHP), principala formațiune de opoziție din Turcia.

Printre cazurile care au atras atenția se numără încarcerarea primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, considerat principalul rival politic al președintelui Erdogan și potențial candidat la alegerile prezidențiale.

Potrivit Reuters, în ultimii doi ani sute de membri și oficiali ai CHP au fost reținuți sau închiși. Formațiunea susține că acțiunile autorităților reprezintă o "lovitură de stat judiciară", acuzație respinsă de Partidul Justiției și Dezvoltării (AKP), aflat la guvernare. Executivul turc afirmă că sistemul judiciar funcționează independent și respinge acuzațiile privind influențarea instanțelor.

Filantropul Osman Kavala continuă să fie unul dintre cele mai cunoscute cazuri privind drepturile omului din Turcia. Acesta execută o pedeapsă de aproape nouă ani de închisoare și riscă detenție pe viață, fiind acuzat că ar fi încercat să răstoarne guvernul. Kavala neagă acuzațiile.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis anterior că detenția sa nu este susținută de suficiente probe și că aceasta urmărește reducerea sa la tăcere, solicitând eliberarea lui. Autoritățile turce nu au pus însă în aplicare această hotărâre.

Reamintim că Evenimentul Zilei a informat că înaintea summitului, mai multe organizații au criticat refuzul autorităților turce de a acredita zeci de jurnaliști ai unor instituții media independente pentru acoperirea evenimentului.

Totodată, peste 200 de persoane au fost reținute de autorități invocând motive de securitate. NATO a precizat că organizarea acreditărilor pentru presă este responsabilitatea statului gazdă, iar oficialii alianței au subliniat anterior importanța accesului jurnaliștilor la reuniunile alianței.

Summitul marchează și prima vizită în Turcia a președintelui american Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă. Acesta urmează să aibă o întâlnire bilaterală cu Recep Tayyip Erdogan, lider pe care l-a descris în repetate rânduri drept un prieten.

În același timp, Ankara dorește ca reuniunea NATO să pună accent pe unitatea alianței și pe extinderea cooperării în industria de apărare. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că în cadrul summitului sunt așteptate acorduri în domeniul apărării în valoare de zeci de miliarde de dolari.

Mai mulți analiști consideră că importanța strategică tot mai mare a Turciei în cadrul NATO determină statele occidentale să adopte o abordare mai prudentă în privința criticilor referitoare la situația democrației și a drepturilor omului, preferând dialogul diplomatic în locul confruntărilor publice.