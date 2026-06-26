Autoritățile turce sunt acuzate că au intensificat măsurile de securitate și au restrâns libertatea presei înaintea summitului NATO programat să aibă loc la Ankara, în perioada 7-8 iulie, potrivit publicației americane Politico.

Organizații pentru apărarea drepturilor omului și a libertății presei susțin că sute de persoane au fost reținute, protestele au fost interzise, iar mai mulți jurnaliști independenți au fost împiedicați să participe la reuniunea Alianței.

Potrivit informațiilor, marți au fost reținute 225 de persoane, printre care academicieni, profesori, activiști și un militant de mediu în vârstă de 79 de ani.

Autoritățile au motivat operațiunea prin suspiciuni privind legături cu grupări extremiste, inclusiv organizația Statul Islamic.

În paralel cu operațiunile poliției, autoritățile din Ankara au instituit restricții ample privind adunările publice. Începând de duminică au fost suspendate protestele, conferințele de presă, examinările publice și afișajul stradal, în timp ce aproximativ 40.000 de polițiști au fost mobilizați în capitala Turciei pentru asigurarea securității summitului.

Organizațiile civice afirmă însă că amploarea măsurilor depășește necesitățile de securitate și reprezintă o nouă etapă în limitarea spațiului civic înaintea unui eveniment internațional major.

Un alt punct sensibil îl reprezintă refuzul acordării acreditărilor pentru mai mulți jurnaliști turci independenți. Potrivit lui Uraz Kaspar, jurnalist și membru al comitetului național al Institutului Internațional de Presă (IPI), zeci de reporteri au fost respinși fără explicații oficiale.

Mai multe dintre publicațiile afectate sunt cunoscute pentru pozițiile critice față de administrația președintelui Recep Tayyip Erdogan.

Situația a generat reacții din partea organizațiilor internaționale pentru libertatea presei, care susțin că lipsa unor criterii transparente ridică semne de întrebare privind respectarea libertății de informare.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat că alianța se bazează pe evaluările realizate de statul gazdă în procesul de acreditare a jurnaliștilor. Ea a precizat însă că NATO menține un dialog cu autoritățile turce și consideră important ca reprezentanții mass-media să poată participa la evenimentele majore organizate de Alianță.

Explicația nu i-a convins însă pe reprezentanții organizațiilor pentru libertatea presei.

Institutul Internațional de Presă, împreună cu alte 14 organizații, i-a transmis o scrisoare secretarului general al NATO, Mark Rutte, solicitând reanalizarea deciziilor privind acreditările.

Potrivit lui Uraz Kaspar, fiecare jurnalist căruia i-a fost respinsă cererea ar trebui să primească o justificare clară, specifică și transparentă.

La rândul său, jurnalista Ișın Eliçin, de la postul independent Halk TV, a avertizat că excluderea fără explicații a unor reporteri limitează accesul publicului la informații independente despre activitatea NATO.

Reacții au venit și din partea organizațiilor pentru drepturile omului.

Ben Ward, director adjunct al diviziei Europa din cadrul Human Rights Watch, a declarat că o alianță care promovează democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului nu poate ignora măsurile represive adoptate înaintea summitului.

Și în interiorul NATO există preocupări. Potrivit unor diplomați ai Alianței, reuniunea nu ar trebui folosită drept pretext pentru reprimarea societății civile.

Aceștia au precizat, sub protecția anonimatului, că evoluțiile sunt urmărite atent și că subiectul este discutat în contactele bilaterale cu autoritățile turce.

Surse apropiate dosarului susțin că NATO poartă discuții cu Ankara pentru reanalizarea listei jurnaliștilor respinși.

Eurodeputatul spaniol Nacho Sánchez Amor, raportor al Parlamentului European pentru Turcia, a criticat public situația, afirmând că atunci când un stat autoritar organizează un summit internațional apar acreditări arbitrare și arestări preventive de amploare.

Guvernul turc nu a transmis un punct de vedere oficial în urma solicitărilor formulate de POLITICO.

Potrivit clasamentului anual realizat de Reporteri fără Frontiere, Turcia ocupă locul 163 din 180 de state în Indexul Mondial al Libertății Presei, cel mai slab rezultat dintre toate cele 32 de state membre NATO.

De asemenea, organizațiile internaționale arată că Turcia se află printre țările europene cu cel mai mare număr de jurnaliști aflați în detenție.

Summitul NATO de la Ankara se desfășoară astfel într-un climat tensionat, în care preocupările privind securitatea sunt însoțite de critici privind respectarea libertății presei și a drepturilor fundamentale.