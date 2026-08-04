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Zalujnîi: NATO este cu un deceniu în urma Rusiei. Ucraina nu are perspective reale de aderare

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Zalujnîi: NATO este cu un deceniu în urma Rusiei. Ucraina nu are perspective reale de aderareGeneralul Valeri Zalujni Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Fostul comandant suprem al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, a afirmat că NATO este cu aproximativ un deceniu în urma Rusiei în ceea ce privește adaptarea la războiul modern și a declarat că Ucraina nu are perspective reale de a deveni membră a Alianței, potrivit The Times.

Declarațiile au fost făcute în cadrul reuniunii ambasadorilor Ucrainei, desfășurată la Kiev, și marchează una dintre cele mai critice poziții exprimate până acum de unul dintre cei mai cunoscuți lideri militari ai țării.

Actual ambasador al Ucrainei în Regatul Unit, Zalujnîi a susținut că experiența acumulată pe front în războiul cu Rusia a schimbat fundamental modul în care armata ucraineană înțelege conflictul modern, în timp ce NATO continuă să se bazeze pe concepte militare pe care le consideră depășite.

Zalujnîi: Nu mai credeți în povești

Potrivit publicației britanice The Times, Zalujnîi a spus că a lucrat timp de aproximativ 12 ani pentru apropierea armatei ucrainene de standardele NATO, însă în tot acest timp a auzit constant promisiuni că aderarea este aproape.

„Nu mai credeți în povești. Din păcate, nu vom intra niciodată în NATO”, a afirmat fostul comandant al armatei ucrainene, citat de publicația ucraineană Evropeiska Pravda.

El consideră că Ucraina nu îndeplinește în prezent standardele militare cerute de Alianță și că diferențele dintre modul în care luptă armata ucraineană și doctrinele NATO sunt prea mari pentru ca aderarea să devină realistă în viitorul apropiat.

NATO, criticată pentru adaptarea lentă la războiul modern

În analiza sa, Zalujnîi afirmă că NATO nu a ținut pasul cu transformările produse de războiul din Ucraina, unde dronele, inteligența artificială și noile tehnologii au schimbat radical câmpul de luptă.

The Times notează că fostul comandant ucrainean susține că Alianța este cu peste zece ani în urma Rusiei în ceea ce privește adaptarea doctrinelor și capacităților militare la noile forme de război. El a dat drept exemplu exerciții NATO în care o brigadă britanică ar fi fost „distrusă” într-o simulare de un grup restrâns de operatori ucraineni de drone, episod folosit pentru a ilustra vulnerabilitățile tacticilor convenționale.

NATO

NATO / sursa foto: arhiva EVZ

În opinia sa, doctrinele NATO sunt încă influențate de concepte dezvoltate în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial și nu reflectă suficient realitățile conflictelor actuale.

Un posibil bloc militar european

În loc să își concentreze toate eforturile asupra aderării la NATO, Zalujnîi consideră că Ucraina ar trebui să exploreze noi formule de cooperare în domeniul securității europene.

El a indicat drept posibil model Joint Expeditionary Force (JEF), gruparea militară condusă de Regatul Unit, din care fac parte zece state din nordul Europei. Deși JEF nu oferă garanții de apărare colectivă similare Articolului 5 din Tratatul NATO, fostul comandant apreciază că astfel de alianțe flexibile ar putea juca un rol mai important în arhitectura de securitate europeană.

Declarațiile contrazic politica oficială a Kievului

Afirmațiile lui Zalujnîi nu modifică poziția oficială a Ucrainei. Aderarea la NATO rămâne un obiectiv strategic înscris în Constituția țării, iar Alianța continuă să susțină că viitorul Ucrainei este în NATO, chiar dacă o eventuală aderare necesită acordul tuturor statelor membre.

Declarațiile au atras atenția și din cauza influenței politice a lui Zalujnîi. Potrivit The Times, fostul comandant este una dintre cele mai apreciate personalități publice din Ucraina și este văzut de mulți analiști drept un potențial contracandidat al președintelui Volodîmîr Zelenski, dacă alegerile vor putea fi organizate după încheierea legii marțiale.

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