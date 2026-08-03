Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un nou apel pentru reluarea negocierilor cu Rusia, propunând un armistițiu și o întâlnire directă cu președintele rus, Vladimir Putin. Inițiativa a fost prezentată în contextul eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului care durează de peste patru ani, potrivit Associated Press.

Potrivit autorităților ucrainene, Kievul consideră că o întâlnire la nivel de lideri ar putea accelera negocierile și ar permite discutarea directă a principalelor puncte aflate în dispută. Propunerea vine într-un moment în care presiunile internaționale pentru găsirea unei soluții diplomatice continuă să crească.

În scrisoarea publică adresată liderului de la Kremlin, Zelenski a transmis că este pregătit să participe la discuții într-o țară neutră, precum Elveția, Turcia sau un stat arab. El a precizat că Ucraina este dispusă să accepte un armistițiu complet pe durata negocierilor, pentru a crea condițiile necesare unui dialog real.

Președintele ucrainean a mai propus un schimb total de prizonieri și repatrierea civililor și copiilor ucraineni aflați în Rusia sau în teritoriile ocupate, măsuri pe care Kievul le consideră esențiale pentru consolidarea încrederii între cele două părți.

În cadrul negocierilor desfășurate la Istanbul, delegația ucraineană a propus organizarea unei întâlniri între Zelenski și Putin până la sfârșitul lunii august. Șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a declarat că acceptarea unei astfel de întâlniri ar demonstra disponibilitatea Rusiei de a avansa către o soluție negociată.

Până în prezent, Kremlinul nu a confirmat acceptarea propunerii, iar diferențele dintre cele două părți privind condițiile unui acord de pace rămân semnificative.

Propunerea survine în contextul intensificării eforturilor diplomatice susținute de Statele Unite și de partenerii europeni pentru relansarea negocierilor.

În ultimele luni au avut loc mai multe contacte diplomatice, iar oficialii ucraineni au insistat că o soluție durabilă poate fi obținută doar prin negocieri directe între liderii celor două state.

Deși perspectivele unui acord rămân incerte, noul apel al președintelui ucrainean reprezintă una dintre cele mai explicite invitații adresate lui Vladimir Putin pentru o întâlnire față în față de la începutul invaziei ruse la scară largă.