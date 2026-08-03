Economie

România importă energie din Ucraina pentru a acoperi deficitul provocat de oprirea Reactorului 1 de la Cernavodă

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România importă energie din Ucraina pentru a acoperi deficitul provocat de oprirea Reactorului 1 de la CernavodăEnergie Electrică. Sursa foto Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

România a început să importe energie electrică din Ucraina pentru a compensa deficitul de producție apărut după oprirea Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Nuclearelectrica a anunțat luni că achiziția este realizată cu sprijinul Energocom, compania de stat din Republica Moldova, în cadrul parteneriatului de cooperare dintre cele două societăți.

Potrivit companiei, energia importată va fi folosită pentru acoperirea deficitului creat de oprirea Reactorului 1 și pentru reducerea impactului asupra pieței românești de energie.

„Nuclearelectrica achiziţionează energie din Ucraina, achiziţie realizată cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova. Energia importată va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie cauzat de oprirea Unităţii 1 CNE Cernavodă şi, implicit, pentru scăderea impactului acestei lipse asupra pieţei româneşti de energie”, a transmis compania.

Sprijin prin parteneriatul cu Energocom

Nuclearelectrica amintește că relația cu Energocom se bazează pe Memorandumul de Înțelegere semnat în 2023, care vizează consolidarea rezilienței energetice și acordarea de sprijin reciproc între România și Republica Moldova.

Compania a mai tranmis că actuala colaborare reflectă caracterul reciproc al acestui parteneriat, după ce România a contribuit în ultimii ani la asigurarea securității energetice a Republicii Moldova.

„Cooperarea actuală reflectă caracterul reciproc şi durabil al acestui parteneriat. Aşa cum România şi Nuclearelectrica au contribuit la asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova, sprijinul acordat în prezent de Energocom demonstrează importanţa relaţiilor bilaterale construite pe solidaritate”, se arată în comunicat.

Sursa foto: Energocom

Seceta afectează producția de energie

Reprezentanții Nuclearelectrica au explicat că situația este determinată de seceta severă și de nivelul extrem de scăzut al Dunării, care afectează producția de energie atât în România, cât și în regiune.

Potrivit companiei, astfel de contexte evidențiază importanța unor parteneriate comerciale stabile, capabile să asigure sprijin reciproc și să contribuie la menținerea echilibrului Sistemului Energetic Național.

Anunțul vine după ce premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august, din cauza reducerii producției de energie provocate de secetă și de debitele istorice scăzute ale Dunării.

În acest context, Guvernul a adoptat o serie de măsuri pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă și pentru creșterea producției interne și a importurilor de energie electrică, astfel încât să fie acoperit consumul în perioada critică.

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