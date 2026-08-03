Un cimitir din Mexic a devenit cunoscut la nivel internațional nu doar prin dimensiunea impresionantă a mausoleelor, ci și prin măsurile de securitate neobișnuite care îl înconjoară. Considerat de mulți drept cel mai periculos cimitir din lume, Jardines del Humaya, din orașul Culiacán, adăpostește morminte care seamănă mai degrabă cu vile de lux decât cu locuri de veci, potrivit Daily Express.

Situat în capitala statului mexican Sinaloa, cimitirul este strâns legat de istoria cartelurilor de droguri, ai căror lideri au fost înmormântați în locul respectiv după ce și-au pierdut viața în conflicte violente.

Sinaloa este o regiune în care mulți locuitori se confruntă cu dificultăți financiare, însă tot aici și-au început ascensiunea unii dintre cei mai puternici șefi ai cartelurilor mexicane. Cel mai cunoscut este Joaquín „El Chapo” Guzmán, care a controlat un imperiu evaluat la 14 miliarde de dolari înainte de a fi închis în Statele Unite.

În timp, numeroși capi ai cartelurilor și apropiații lor au fost înmormântați în Jardines del Humaya, iar familiile acestora au ridicat construcții impresionante deasupra mormintelor. Privit din exterior, locul poate fi confundat cu un cartier rezidențial exclusivist, deoarece monumentele funerare au dimensiunile unor locuințe luxoase.

În locul pietrelor funerare obișnuite, multe dintre morminte sunt acoperite de mausolee moderne, dotate cu aer condiționat, conexiune Wi-Fi și spații confortabile destinate rudelor care vin să își plângă apropiații.

O parte dintre aceste dotări au însă și un rol de securitate. Geamurile antiglonț, structurile din oțel ranforsat și sistemele de alarmă au fost instalate pentru protejarea vizitatorilor, în condițiile în care legăturile cu lumea cartelurilor continuă să genereze riscuri.

Întregul cimitir este monitorizat permanent cu ajutorul camerelor de supraveghere, iar în perioadele considerate sensibile armata mexicană a instalat puncte de control pentru verificarea tuturor persoanelor care intră în zonă.

Măsurile de securitate sunt menținute deoarece rudele și apropiații membrilor cartelurilor rămân expuși riscului unor atacuri din partea organizațiilor rivale, chiar și după moartea acestora.

Deși Jardines del Humaya este deschis publicului, autoritățile nu recomandă vizitarea acestuia din motive de siguranță. Cu toate acestea, de-a lungul anilor, numeroși curioși au trecut de filtrele de securitate pentru a vedea unul dintre cele mai neobișnuite cimitire din lume, unde luxul și măsurile extreme de protecție contrastează puternic cu destinația locului.