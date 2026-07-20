Ismael „El Mayo” Zambada, unul dintre cei mai cunoscuţi lideri ai cartelurilor de droguri din Mexic şi cofondator al Cartelului Sinaloa, îşi va petrece restul vieţii în închisoare. Un judecător federal american l-a condamnat luni la închisoare pe viaţă şi l-a obligat să plătească 15 miliarde de dolari (11 miliarde de lire sterline), potrivit Reuters.

Zambada, în vârstă de 76 de ani, a fost adus în Statele Unite în 2024, într-o operaţiune secretă. Joaquin Guzmán Lopez, fiul lui Joaquin „El Chapo” Guzmán, l-ar fi făcut să creadă că cei doi se deplasau în nordul Mexicului pentru a inspecta piste de aterizare clandestine. Avionul a ajuns însă în Texas, unde cei doi au fost arestaţi.

În anul următor, Zambada a încheiat un acord cu procurorii şi a pledat vinovat la acuzaţiile de trafic de droguri şi conspiraţie, evitând astfel riscul unei condamnări la moarte. Sentinţa a fost pronunţată luni de judecătorul districtual american Brian Cogan, în cadrul unei audieri desfăşurate la tribunalul federal din Brooklyn.

Suma de 15 miliarde de dolari reprezintă profiturile obţinute din traficul de droguri în perioada în care Zambada a condus una dintre cele mai puternice organizaţii criminale din lume, potrivit Departamentului de Justiţie al SUA.

„Ismael Zambada Garcia și-a petrecut aproap patru decenii din viață otrăvind comunitățile din America pentru a face miliarde de dolari profit și a ordonat uciderea oricui îi stătea în cale”, a declarat Joseph Nocella Jr, procurorul SUA pentru Districtul de Est al New Yorkului.

Procurorii au susţinut că Zambada „a fost unul dintre cei mai prolifici și puetrnici narcotraficanți din lume”, potrivit CBS News.

Cartelul Sinaloa a fost afectat de lupte interne după arestarea lui Zambada. Conflictul dintre facţiunile rivale a provocat violenţe în statul mexican Sinaloa, unde sute de persoane au fost date dispărute.

Fiul lui El Chapo, Joaquin Guzmán Lopez, a fost arestat în iulie 2024 şi a pledat vinovat la acuzaţii federale privind traficul de droguri. El nu a fost încă condamnat.

Zambada a cerut să fie transferat într-un penitenciar-spital, invocând probleme de sănătate asociate vârstei. Procurorii susţin însă că acesta reprezintă în continuare o ameninţare la adresa securităţii şi că ar putea coordona activităţi ilegale chiar şi din detenţie. Decizia finală privind locul în care îşi va executa pedeapsa aparţine Biroului Federal al Penitenciarelor.

În paralel, administraţia preşedintelui Donald Trump a anunţat intensificarea presiunilor asupra Mexicului şi cartelurilor, inclusiv prin desemnarea organizaţiilor criminale drept grupări teroriste. Guvernul mexican a adoptat, la rândul său, măsuri mai dure împotriva cartelurilor şi a trimis mii de militari în Sinaloa.