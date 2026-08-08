Expertul antidrog Cătălin Țone a atras atenția asupra piesei „SATIVA”, interpretată de Swae Lee la UNTOLD 2026, considerând că versurile acesteia glorifică și încurajează consumul de droguri.

Într-un mesaj public, Cătălin Țone a criticat alegerea piesei și a pus în discuție mesajul transmis publicului, inclusiv în contextul în care la festival participă și tineri.

„La UNTOLD 2026, copiii noștri au fost „tratați” cu „SATIVA”, piesa care glorifică consumul de dr@guri.

Nici nu mă așteptam la altceva de la Swae Lee și, cu atât mai puțin, de la organizatori.

Mă bucur, totuși, că nu s-a dr@gat pe scenă. Chiar mă bucur! Cred că am evoluat puțin de când Wiz Khalifa și-a luat cu executare și e pe fugă în lumea largă.”

Țone face referire și la reacția artistului după spectacol. Potrivit acestuia, Swae Lee a publicat pe Facebook o fotografie cu tricolorul României, alături de mesajul „SATIVA” live în România.

„Într-o fericire imensă, cântărețul a postat pe FB o poză cu tricolorul și cu mențiunea: <<“SATIVA” live în România>>”, a scris Cătălin Țone.

Expertul pune sub semnul întrebării și oportunitatea promovării unei astfel de piese în cadrul unui eveniment de amploarea UNTOLD.

„Nu știu dacă prețul plătit pentru publicitate și colaborarea media poate compensa vreodată sănătatea și, mai ales, viața copiilor noștri. Există lucruri care nu ar trebui să aibă niciodată un preț, indiferent de numărul de zerouri.”

Cătălin Țone amintește că sativa este o varietate de cannabis și susține că aceasta intră în categoria drogurilor de risc, interzise și sancționate penal în România.

În mesajul său, expertul face trimitere și la prevederile Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

„Îndemnul la consumul ilicit de dr@guri, prin orice mijloace, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.” (art. 10, Legea nr. 143/2000).

În mesajul publicat după festival, Cătălin Țone include și o selecție din versurile piesei „SATIVA”, pe care o critică pentru referirile repetate la consumul de cannabis, alcool și starea de „high”.

Selecția publicată de acesta este următoarea:

“ De ce faci totul atât de complicat? După ce bem, ne concentrăm Știu că nu mă vei lăsa baltă FUMĂM IARBĂ direct din recipient Cheltuim bani pentru distracție Mai este de unde a venit și asta, asta e tot ce spun Suntem eu și tu și facem înțelegeri Este cald aici sau doar mi se pare mie? Sunt atât de „HIGH” aici, am tot FUMAT IARBA asta Le-am spus: „Hai, dați pe gât un shot la trei” Le-am spus: „Băuturile sunt din partea mea” Da, băuturile Sunt din partea mea Am spus, acum hai și bea un shot cu mine Singurul DR@G pe care îl consumă o femeie ca mine este IARBA Dar am rezistat zece runde ca o nebună Ca un G (J@INT) Pregătește-te (Oh, da, sunt pregătită) Acum suntem „ON” (Și dacă suntem „on”) Am spus că sunt pregătită (Am spus că sunt pregătită) Ține telefonul (Te rog, ține telefonul) Pregătește-te (Oh, te rog, pregătește-te) Sunt „PE VAL” (Oh, sunt „pe val”) Unde vei fi? (Unde o să fii?) Mai târziu (Mai târziu) O să păstrez lucrurile simple, iubire O să păstrez totul simplu cu tine, iubire Știi că eu nu mă joc niciodată Știi că eu nu complic niciodată lucrurile Mă faci să simt într-un anumit fel Concentrându-mă, concentrându-mă asupra felului în care… Tu păstrezi ritmul Oh, Doamne, mă bucur că ai venit Ai venit cu SATIVA aia INDICA mă face să rămân blocată Tu știi exact cum să mă ții trează Știi asta, mai bine crede-mă Mă arunc în asta, chiar mă arunc în asta Mă arunc în asta, mm, mă arunc în asta Mă arunc în asta, mm, lasă-mă să mă arunc în asta Mă arunc în asta, mm, o să mă arunc în asta Mă arunc…”

În încheierea mesajului său, expertul antidrog afirmă, ironic, că piesei i-ar lipsi tocmai partea referitoare la efectele negative ale consumului de droguri.

„Mă gândesc că această operă de artă muzicală ar fi completă dacă ar fi cântat și despre consecințele dependenței, cu psihoze, depresii, pierderea controlului, afectarea sănătății,” a scris Cătălin Țone.