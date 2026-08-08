Lionel Messi a împlinit 39 de ani în timpul ultimei Cupe Mondiale, iar întrebarea privind momentul în care va pune capăt carierei internaționale continuă să fie una importantă pentru fotbalul argentinian. Președintele Asociației Argentine de Fotbal, Claudio Tapia, a declarat că decizia îi aparține în totalitate lui Messi.

„Este o decizie care îi aparține exclusiv și personal”, a explicat Claudio Tapia într-un interviu acordat unei televiziuni locale.

Președintele Federației Argentinei consideră că Messi nu trebuie supus presiunii în privința viitorului său și amintește că nici înaintea Cupei Mondiale din 2026 nu era sigur dacă starul va participa la turneu.

„Trebuie lăsat în pace. În 2022, nu știam dacă va juca în 2026. A spus că ia lucrurile meci cu meci și cred că am văzut o versiune excelentă, dacă nu chiar cea mai bună, a lui Leo în timpul acestei Cupe Mondiale”, a adăugat Tapia.

Oficialul argentinian a insistat că Messi trebuie să continue să joace atât timp cât se bucură de fotbal, urmând ca apoi să decidă singur momentul retragerii.

„Trebuie să-l lăsăm să continue să se bucure de fotbal, iar apoi va lua decizia care i se pare potrivită”, a explicat Tapia.

La ultima Cupă Mondială, Lionel Messi a doborât mai multe recorduri, inclusiv în ceea ce privește numărul de apariții și numărul de goluri marcate în competiție. La capitolul goluri, argentinianul a fost ulterior depășit de Kylian Mbappé.

În ciuda vârstei, Messi a continuat să fie una dintre principalele figuri ale naționalei Argentinei, iar prestațiile sale la turneul mondial au fost apreciate de Claudio Tapia.

Între timp, Lionel Messi a revenit în competițiile de club alături de Inter Miami. Starul argentinian a marcat două goluri în victoria formației sale, scor 4-2, împotriva echipei Atlético San Luis.