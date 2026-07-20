Lionel Messi a transmis primul mesaj după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale din 2026 în fața Spaniei, scor 0-1. Fotbalistul a recunoscut că dezamăgirea este greu de depășit, dar a vorbit și despre performanțele obținute de echipa sa pe parcursul turneului.

Înfrângerea a provocat o dezamăgire puternică în tabăra Argentinei. Imediat după încheierea partidei, Lionel Messi a plâns pe teren și a fost consolat de Lamine Yamal, jucătorul considerat succesorul său la Barcelona.

La o zi după meci, căpitanul Argentinei a publicat un mesaj amplu pe Instagram. Acesta a amintit revenirile reușite de echipă pe parcursul competiției și sprijinul primit din partea suporterilor.

„Durerea este foarte mare și va fi greu să se vindece această rană. Dar rămân și cu toate momentele frumoase... Meciurile pe care le-am întors dăruind totul vor rămâne pentru totdeauna în memorie, la fel ca sprijinul unei întregi țări care, alături de munca și efortul acestui grup, ne-a ajutat să fim din nou printre cele mai bune echipe din lume. Astăzi este greu să apreciem pe deplin ceea ce am realizat, însă această echipă a ajuns în două finale consecutive de Cupă Mondială. Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare mesaj și pentru toate gândurile bune. Încă o dată am reușit să unim întreaga țară și să împărtășim cu toții mândria imensă de a fi argentinieni. De asemenea, vreau să felicit Spania pentru câștigarea titlului mondial”, a spus Lionel Messi la Instagram.

Argentina se pregătea să câștige al doilea titlu mondial consecutiv, însă golul marcat de Ferran Torres în prelungiri a decis finala în favoarea Spaniei. Jucătorii pregătesc acum revenirea în țară, însă lotul pregătit de Lionel Scaloni nu va ajunge complet în Argentina. Mai mulți internaționali au ales să plece direct în vacanță sau în cantonamentele cluburilor lor, înaintea noului sezon.

Lionel Messi nu se va întoarce alături de delegația Argentinei. Fotbalistul a decis să zboare direct la Miami, orașul în care locuiește după transferul la Inter Miami.

Pe rute separate ar urma să plece și Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Giuliano Simeone, Geronimo Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina și Lautaro Martinez.

Primirea jucătorilor pe aeroportul Ezeiza va fi limitată la o ceremonie formală, potrivit Marca.

Autoritățile și reprezentanții federației au renunțat la organizarea unei celebrări de amploare, în condițiile în care Argentina a ratat trofeul mondial.

Revenirea va fi astfel una dintre cele mai triste din ultimii ani pentru selecționata sud-americană, care ajunsese pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei Mondiale.