Presa din Argentina recunoaşte superioritatea Spaniei în finala Cupei Mondiale 2026, dar subliniază lupta eroică a echipei lui Lionel Scaloni, care a ajuns până în prelungiri.

„Echipa naţională a suferit eliminarea lui Enzo Fernández, fapt care i-a afectat evoluţia, şi nu a reuşit să-şi repete performanţa din Qatar; europenii sărbătoresc în New Jersey”, a scris La Nacion.

„Aplaudaţi-i la fel. Lăsaţi-vă cuprinşi de emoţie la fel, pentru că cea mai bună echipă naţională din istorie a ajuns acolo unde nimeni nu se aştepta. Identificaţi-vă la fel de mult cu o echipă care a făcut din rezilienţă arma sa principală, care a construit o poveste epică prin fotbal şi atitudine, în orice ordine doriţi.

Iată-l pe Messi plângând şi îmbrăţişându-se cu toţi. Iată-i pe fiecare dintre cei care au făcut din această "Scaloneta" un exemplu de spirit colectiv şi de angajament faţă de tricou, care va lăsa o amprentă de neşters. Echipa naţională nu a reuşit să-şi apere titlul în faţa unei Spanii care a jucat mai bine, a dominat-o, a atacat-o din toate părţile şi a devenit, în final, o campioană pe merit”, a îndemnat Ole.

„Echipa Argentinei a luptat până în prelungiri, dar a ajuns la limitele rezistenţei fizice, iar "La Roja" s-a impus cu 1-0 printr-un gol marcat de Ferrán Torres în minutul 105, câştigând astfel a doua sa stea după Africa de Sud 2010 şi detronând campioana en titre de la Qatar 2022.

Emiliano Martínez a apărat poarta echipei Albiceleste cu 11 parade, deşi echipei lui Lionel Scaloni i-a lipsit mai multă prezenţă în atac. O dovadă în acest sens este faptul că primul lor şut pe poartă a venit abia în prelungiri: Giuliano Simeone a trimis mingea peste transversală”.

Presa argentiniană subliniază că, deşi Spania a fost superioară şi a meritat titlul, Argentina a lăsat o imagine de echipă unită şi combativă, care a luptat până la ultima suflare. Finala pierdută este văzută ca „sfârşitul unui vis”, dar şi ca o pagină de glorie în istoria recentă a fotbalului argentinian.