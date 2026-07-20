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Spania, premieră în istoria câștigătoarelor de Cupa Mondială

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Spania, premieră în istoria câștigătoarelor de Cupa Mondială
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Datorită victoriei împotriva selecționatei din Argentina (1-0 după prelungiri), echipa națională din Spania a câştigat al doilea titlu mondial şi va aborda ediţia din 2030 în calitate de deţinătoare a titlului.

Spania își va apăra titlul acasă, în premieră mondială

O premieră istorică: Spania va disputa această Cupă Mondială pe teren propriu, întrucât va fi una dintre cele trei ţări gazdă, alături de Maroc şi Portugalia, potrivit FIFA.

Niciodată până acum o echipă campioană mondială nu a avut ocazia să-şi apere titlul pe teren propriu.

Deşi mai multe naţiuni au câştigat trofeul pe teren propriu, precum Anglia în 1966 sau Franţa în 1998, niciuna dintre ele nu a mai fost ţara gazdă a ediţiei următoare.

Alte recorduri stabilite de selecționata spaniolă

Prin câştigarea finalei Cupei Mondiale împotriva Argentinei (1-0, după prelungiri), duminică, pe stadionul MetLife din East Rutherford, la periferia New York-ului, selecționata din Spania a devenit, în acelaşi timp, prima echipă europeană sau sud-americană din istorie care a rămas neînvinsă în 38 de meciuri consecutive.

Spania a depăşit astfel Italia, cu 37 de meciuri fără înfrângere - din septembrie 2018 până în octombrie 2021 - și a cărei serie de meciuri câștigate sau ncheiate la egalitate fusese întreruptă chiar de... „La Roja”.

Spania cu trofeul si medaliile

Spania cu trofeul si medaliile - Foto: Ángel Martínez/RFEF

Naționala din Spania, neînfrântă din 22 martie 2024

Echipa lui Luis de la Fuente nu a mai suferit nicio înfrângere în meciurile oficiale din 22 martie 2024, când a pierdut un meci amical împotriva Columbiei (0-1).

De atunci, selecționata „La Roja” a pierdut un singur meci, şi anume finala Ligii Naţiunilor din 2025 împotriva Portugaliei. Însă aceasta a avut loc în urma unei serii de lovituri de departajare (2-2, 3-5 la penalty-uri).

Performanţa echipei naționale a Spaniei este una istorică.

Pe lângă al doilea titlu mondial, echipa a reuşit o serie impresionantă de invincibilitate şi va avea ocazia unică de a-şi apăra trofeul pe teren propriu la Mondialul din 2030, un scenariu fără precedent în istoria fotbalului.

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