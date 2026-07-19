Meciul s-a încheiat. Spania este noua campioană mondială, după ce a învins Argentina cu 1-o. Ibericii au dominat meciul de la un capăt la altul.

Minutul 117 - Senesi este aproape de egalare, însă mingea trimisă de argentinian este blocată de un jucător spaniol. Argentina primește corner, iar Messi execută, dar obține o nouă lovitură de colț.

Minutul 116 - Merino are nevoie de îngrijiri medicale după ce este lovit în față de mingea șutată de Messi.

Minutul 114 - Messi încearcă primul șut spre poarta Spaniei, dar mingea trece peste poarta lui Unai Simon.

Minutul 106 - Ibericii deschid scorul prin Torres, 1-0

A început repriza a doua

Minutul 90+6 – Spania beneficiază de o lovitură liberă periculoasă de la aproximativ 18 metri, după un fault asupra lui Ferran Torres.

Minutul 90+3 – Argentina rămâne în inferioritate numerică. Enzo Fernández vede al doilea cartonaș galben, după un fault dur la mijlocul terenului, și este eliminat.

Minutul 90+2 – Lionel Messi este faultat la aproximativ 30 de metri de poarta Spaniei și obține o lovitură liberă. Execuția nu îi pune probleme portarului iberic.

Minutul 90 – Arbitrul de rezervă indică patru minute de prelungire.

Minutul 89 – Statisticile FIFA arată o dominare clară a Spaniei: 12 ocazii de gol pentru iberici, niciuna pentru Argentina.

Minutul 87 – Ferran Torres șutează din întoarcere, de la aproximativ opt metri, însă mingea trece pe lângă poartă. Argentina este tot mai puțin prezentă în jumătatea adversă.

Minutul 83 – Enzo Fernández primește cartonașul galben pentru proteste.

Minutul 75 – Spania face ultimele modificări: Dani Olmo și Álex Baena sunt înlocuiți de Mikel Merino și Nico Williams.

Minutul 73 – Argentina încearcă un contraatac rapid, însă faza se stinge înainte de a deveni periculoasă, iar spaniolii recuperează balonul.

Minutul 70 – Lionel Scaloni schimbă din nou: Cristian Romero și Rodrigo De Paul ies, iar Facundo Medina și Giuliano Simeone intră pe teren.

Minutul 68 – Arbitrul oprește jocul pentru pauza de hidratare.

Minutul 67 – Ferran Torres reia cu capul dintr-o poziție bună, însă Emiliano Martinez intervine sigur.

Minutul 64 – Lamine Yamal șutează puternic pe spațiul porții. Martinez scapă pentru o clipă mingea, dar aceasta ajunge în corner. Lovitura de colț nu creează probleme pentru defensiva Argentinei.

Minutul 62 – Dublă schimbare la Spania: Fabian Ruiz și Mikel Oyarzabal părăsesc terenul, fiind înlocuiți de Pedri și Ferran Torres.

Minutul 61 – Lovitura liberă executată de Yamal lovește zidul, iar faza se încheie cu repunere din șase metri pentru Argentina.

Minutul 60 – Spania obține o lovitură liberă periculoasă, de la aproximativ 20 de metri, din partea dreaptă a atacului.

Minutul 59 – Schimbare în tabăra Argentinei: Gonzalo Montiel este înlocuit de Nahuel Molina.

Minutul 56 – O nouă oportunitate pentru iberici. Cucurella nu ajunge la o minge periculoasă în careu, iar fundașii argentinieni resping în corner.

Minutul 55 – Spania domină teritorial și presează, însă pierde mingea înainte de finalizarea fazei.

Minutul 52 – Tensiuni la mijlocul terenului după un fault comis de Leandro Paredes. Mijlocașul Argentinei vede cartonașul galben după altercația cu mai mulți adversari.

Minutul 47 – Argentina începe repriza secundă într-o notă mai ofensivă și împinge jocul în jumătatea de teren a Spaniei.

Minutul 46 – Prima schimbare după pauză: Leandro Paredes intră în locul lui Nico Gonzalez.

Pauză

Minutul 45+4 – Prima repriză este prelungită cu patru minute.

Minutul 44 – Argentina este nevoită să facă o schimbare. Lisandro Martínez se accidentează și este înlocuit de Nicolas Otamendi.

Minutul 43 – Spania este foarte aproape de deschiderea scorului. Cucurella șutează puternic din partea stângă a careului, însă mingea trece puțin pe lângă poarta apărată de Emiliano Martínez.

Minutul 41 – Lisandro Martínez primește cartonașul galben pentru un fault comis din spate.

Minutul 38 – Spania domină teritorial și controlează posesia, însă nu reușește să transforme superioritatea în ocazii clare.

Minutul 35 – Atac periculos al ibericilor. Apărarea Argentinei respinge cu dificultate din propriul careu și trimite mingea în afara terenului.

Minutul 24 – Arbitrul oprește jocul pentru pauza de hidratare.

Minutul 23 – Spania obține al doilea corner al partidei, însă Emiliano Martínez iese sigur și reține mingea.

Minutul 14 – Alexis Mac Allister scapă fără cartonaș galben după o intrare dură prin alunecare asupra unui adversar.

Minutul 12 – Primul corner al finalei este în favoarea Spaniei. Argentinienii resping centrarea, însă ibericii recuperează și continuă atacul.

Minutul 8 – Spania controlează începutul de meci, iar jocul se desfășoară în mare parte în jumătatea Argentinei.

Minutul 5 – Prima mare ocazie a finalei aparține Spaniei. După o combinație între Dani Olmo și Lamine Yamal, acesta din urmă șutează la colțul scurt, însă Emiliano Martínez intervine și reține.

Minutul 1 – A început finala Cupei Mondiale 2026. Lovitura de start a fost dată de Argentina.

Spania și Argentina se înfruntă duminică, de la ora 22:00 (ora României), în marea finală a Cupei Mondiale 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Partida se dispută pe MetLife Stadium din New York/New Jersey, iar selecționerii Luis de la Fuente și Lionel Scaloni au anunțat formulele de start.

Selecționerul Spaniei a ales același prim „11” care s-a impus cu 2-0 în semifinala cu Franța.

Deși Lamine Yamal a fost menajat după semifinală și a purtat un bandaj la coapsa stângă în urma loviturii primite de la Lucas Digne, atacantul este apt și începe meciul ca titular.

O altă decizie importantă este menținerea lui Fabian Ruiz în primul unsprezece, în detrimentul lui Pedri, așa cum s-a întâmplat și în precedentele două partide.

În apărare, Pedro Porro își păstrează locul de titular, deși a acuzat probleme musculare în semifinală.

Unai Simón – Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri (căpitan), Fabián Ruiz – Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena – Mikel Oyarzabal.

Față de semifinala câștigată cu 2-1 împotriva Angliei, selecționerul Argentinei a operat trei modificări în formula de start.

Rodrigo De Paul revine printre titulari după ce în meciul precedent a început pe banca de rezerve. În consecință, Giuliano Simeone va începe finala ca rezervă.

În defensivă, Gonzalo Montiel îi ia locul lui Nahuel Molina, iar Nicolás González este preferat în locul lui Leandro Paredes, ceea ce îl mută pe Alexis Mac Allister într-un rol mai central la mijlocul terenului.

În atac, Lionel Messi va face pereche cu Julián Álvarez, în timp ce Lautaro Martínez începe partida pe banca de rezerve.

Emiliano Martínez – Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico – Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González – Lionel Messi (căpitan), Julián Álvarez.

Spania și Argentina luptă pentru trofeul Cupei Mondiale 2026 într-o finală care aduce față în față două dintre cele mai spectaculoase echipe ale turneului. Pentru spanioli ar fi primul titlu mondial după cel cucerit în 2010, în timp ce Argentina încearcă să își apere coroana mondială și să cucerească al patrulea trofeu din istorie.