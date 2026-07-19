Finala Cupei Mondiale 2026 dintre Argentina și Spania nu va aduce în prim-plan doar duelul dintre Lionel Messi și Lamine Yamal pentru cel mai important trofeu din fotbalul mondial. FIFA a pregătit și unul dintre cele mai ample spectacole din istoria competiției, cu artiști de renume internațional care vor urca pe scenă înaintea meciului, în pauză și în cadrul festivităților de premiere.

Evenimentul de pe New York-New Jersey Stadium va reuni unele dintre cele mai mari nume din muzică și divertisment, transformând ziua finalei într-un spectacol de amploare.

Ceremonia de dinaintea meciului va începe cu aproximativ 90 de minute înainte de fluierul de start, de la ora 20:30, ora României.

Capul de afiș va fi Post Malone, iar pe scenă vor mai urca Robbie Williams, Laura Pausini și Nicole Scherzinger, care va interpreta „Desire”, unul dintre imnurile oficiale ale FIFA.

Tot în cadrul ceremoniei, Jennifer Hudson va interpreta o versiune specială a imnului Statelor Unite.

Programul va include și apariții speciale ale actorului Tom Cruise și ale creatorului de conținut IShowSpeed, invitați să participe la spectacolul de deschidere.

Momentul cel mai așteptat al serii va fi spectacolul din pauza finalei, care va reuni artiști din generații și stiluri muzicale diferite.

Pe scenă vor urca Madonna, Shakira; BTS, Justin Bieber. Lor li se va alătura și Burna Boy, care va interpreta alături de Shakira piesa „Dai Dai”, imnul oficial al Cupei Mondiale 2026.

Spectacolul îi va include și pe dirijorul venezuelean Gustavo Dudamel, corul PS22, precum și formația Coldplay, într-o apariție specială.

Producția este realizată de Global Citizen, iar director artistic este Chris Martin, solistul trupei Coldplay.

Organizatorii au pregătit și mai multe momente dedicate familiilor și copiilor.

Pe scenă vor apărea Ghetto Kids, cântărețul Emmanuel Kelly, dar și personaje celebre din universurile Sesame Street și The Muppets, printre care Kermit Broscoiul și Miss Piggy.

Organizatorii au anunțat că întregul decor al terenului va fi transformat în doar câteva minute, astfel încât spectacolul să se încheie înaintea începerii reprizei secunde.

Până în prezent, FIFA nu a anunțat un concert separat după încheierea meciului.

Programul de după fluierul final va include ceremonia de premiere, înmânarea trofeului noii campioane mondiale și festivitățile dedicate echipei învingătoare.

Astfel, muzica va însoți fiecare moment important al serii, însă ultimul cuvânt îl vor avea Argentina și Spania, care se vor lupta pentru titlul mondial pe cea mai mare scenă a fotbalului.