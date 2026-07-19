Finala Cupei Mondiale 2026 aduce în prim-plan un duel de gală între două dintre cele mai puternice reprezentative ale momentului. Spania și Argentina se înfruntă pentru titlul mondial într-un meci care promite spectacol, având pe teren unele dintre cele mai mari vedete ale fotbalului internațional.

Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, se bazează pe un lot impresionant, din care fac parte Lamine Yamal, Rodri, Pedri și Nico Williams. De cealaltă parte, Lionel Scaloni mizează pe experiența lui Lionel Messi, dar și pe aportul unor jucători precum Enzo Fernández, Julián Álvarez și Alexis Mac Allister.

Diferența de valoare dintre cele două loturi este reflectată și de estimările Transfermarkt. Naționala Spaniei este evaluată la aproximativ 1,22 miliarde de euro, în timp ce lotul Argentinei valorează 807,5 milioane de euro.

Ambele reprezentative au ajuns în ultimul act fără să cunoască înfrângerea. Spania a înregistrat șase victorii și un rezultat de egalitate, în timp ce Argentina a avut un parcurs perfect, câștigând toate partidele disputate la turneul final.

Pentru iberici, miza este cucerirea celui de-al doilea titlu mondial din istorie, după succesul din 2010, când au învins Olanda cu 1-0 în finala disputată la Johannesburg.

Argentina încearcă, la rândul ei, să își apere trofeul câștigat în 2022, în Qatar, unde a trecut de Franța la loviturile de departajare, după un spectaculos 3-3 în timpul regulamentar și al prelungirilor.

Spania și Argentina s-au întâlnit de 14 ori de-a lungul timpului, iar bilanțul este perfect echilibrat: fiecare națională a obținut câte șase victorii, în timp ce două partide s-au încheiat la egalitate.

Singurul meci oficial dintre cele două selecționate s-a disputat la Cupa Mondială din 1966, când Argentina s-a impus cu 2-1 în faza grupelor. Celelalte confruntări, disputate între 1952 și 2018, au fost meciuri amicale.

La cea mai recentă întâlnire, Spania a obținut una dintre cele mai categorice victorii din istoria duelurilor directe, învingând Argentina cu 6-1 într-un meci amical disputat în 2018.