Cu doar câteva ore înaintea finalei Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina, un alt „specialist” și-a făcut pronosticul. Girafa Fali, una dintre cele mai îndrăgite atracții ale grădinii zoologice Terra Natura din Murcia, a ales din nou naționala Spaniei, continuând seria predicțiilor care i-au adus o popularitate neașteptată.

Animalul a devenit unul dintre personajele neoficiale ale turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada, după ce a anticipat corect toate victoriile reprezentativei pregătite de Luis de la Fuente.

Înaintea fiecărui meci, îngrijitorii i-au pus în față două găleți inscripționate cu steagurile echipelor care urmau să se întâlnească. Alegerea girafei a coincis, de fiecare dată, cu echipa care avea să câștige.

Fali a indicat corect succesul Spaniei în optimile de finală împotriva Portugaliei, apoi victoria din sferturi în fața Belgiei și calificarea obținută în semifinala cu Franța.

Acum, înaintea ultimului act al competiției, girafa a ales din nou găleata cu steagul Spaniei, mizând pe un nou succes al echipei „La Roja” în duelul cu Argentina.

Finala Cupei Mondiale este programată duminică, pe New Jersey Stadium, de la ora 22:00.

Dacă girafa Fali și-a construit reputația printr-o serie impecabilă de predicții, celebrul hipopotam pigmeu Moo Deng nu a avut aceeași inspirație.

Animalul de la grădina zoologică Khao Kheow, din Thailanda, devenit celebru pe internet încă din 2024, a prezis înaintea semifinalelor că finala avea să fie disputată între Franța și Anglia.

Pentru a face alegerea, Moo Deng a avut în față pepeni verzi decorați cu steagurile celor patru semifinaliste. Hipopotamul s-a îndreptat mai întâi spre pepenele care reprezenta Franța, iar apoi l-a ales pe cel cu steagul Angliei.

Pronosticul s-a dovedit însă complet greșit. Franța a fost eliminată de Spania, iar Anglia a pierdut în fața Argentinei, astfel că finala va opune Spania și Argentina.

Hipopotamul pigmeu femelă, al cărui nume înseamnă în limba thailandeză „Porcul săritor”, a devenit o adevărată vedetă pe rețelele de socializare datorită aspectului său și comportamentului jucăuș.

Popularitatea sa a dus la apariția unor produse dedicate și chiar a unor emoji-uri inspirate de imaginea animalului.

În trecut, Moo Deng a atras atenția și după ce a prezis victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024.

Deși astfel de pronosticuri nu au nicio bază științifică, ele continuă să stârnească interesul fanilor înaintea marilor competiții sportive.

Cel mai cunoscut exemplu rămâne caracatița Paul, care a devenit celebră după ce a prezis corect câștigătoarea mai multor meciuri de la Cupa Mondială din 2010, inclusiv triumful Spaniei în finala desfășurată în Africa de Sud.