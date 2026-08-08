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Sute de bucureșteni au rămas fără gaze. Când va fi reluată alimentarea

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Sute de bucureșteni au rămas fără gaze. Când va fi reluată alimentareaSursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă temporar pentru sute de clienți casnici și non-casnici, în urma unui incident produs la instalația de utilizare care deservește imobilele de pe bulevardul Metalurgiei nr. 61C, bloc C1, scara 1, din Sectorul 4 al Capitalei.

În total, sunt afectați 440 de clienți. Întreruperea a fost dispusă vineri, 7 august, începând cu ora 22:05, pentru asigurarea condițiilor de securitate, a anunțat Distrigaz Sud Rețele.

„În urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilele de la adresa mai sus menţionată, pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale în data de 7 august 2026, începând cu ora 22:05. Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectaţi 440 de clienţi casnici şi non casnici, alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare”, se arată în comunicatul companiei.

Alimentarea cu gaze va rămâne oprită până la remedierea defecțiunilor

Gaze

Gaze. Sursă foto: Freepik

Distrigaz Sud Rețele precizează că alimentarea va fi reluată după remedierea defecțiunilor instalației de utilizare de către o firmă autorizată ANRE.

Potrivit legislației în vigoare, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele.

Compania operează rețeaua de distribuție a gazelor naturale în 1.398 de localități din 20 de județe din sudul și centrul României.

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