Social

ELCEN oprește CTE Grozăvești pentru lucrări la instalațiile de gaz. Intervenția durează șase ore

Comentează știrea
ELCEN oprește CTE Grozăvești pentru lucrări la instalațiile de gaz. Intervenția durează șase oregaze naturale / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Electrocentrale București (ELCEN) va opri luni, între orele 09:00 și 15:00, activitatea Centralei Electrice de Termoficare (CTE) Grozăvești pentru efectuarea unor lucrări programate la instalațiile de gaz natural. Intervenția este planificată astfel încât impactul asupra consumatorilor să fie cât mai redus, potrivit anunțului făcut de reprezentanții societății.

Lucrările vizează instalațiile de gaz ale centralei

Potrivit unui comunicat transmis de ELCEN, intervenția constă în efectuarea releveului diafragmei de gaz, operațiune necesară înaintea înlocuirii acesteia. Pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță, alimentarea cu gaz natural a centralei va fi oprită temporar, iar CTE Grozăvești va deveni indisponibilă pe durata intervenției.

Compania arată că durata estimată a lucrărilor este de aproximativ șase ore, iar echipamentele vor fi repuse în funcțiune imediat după încheierea operațiunilor.

Elcen

Elcen. Sursa foto: Facebook

ELCEN a ales un interval cu consum redus

Reprezentanții companiei spun că lucrările au fost programate în afara orelor de vârf, când cererea de apă caldă este mai scăzută, pentru a limita efectele asupra populației.

Totodată, perioada de execuție a fost stabilită ținând cont și de prognoza meteo, care indică temperaturi exterioare de peste 30 de grade Celsius. În aceste condiții, ELCEN estimează că disconfortul resimțit de consumatori va fi redus.

Compania anunță că intervenția previne eventuale avarii

ELCEN susține că aceste lucrări sunt necesare pentru prevenirea unor avarii și pentru menținerea funcționării centralei în condiții de maximă siguranță.

De asemenea, compania anunță că a informat din timp Compania Municipală Termoenergetica București despre intervenție, astfel încât operatorul sistemului de transport și distribuție a energiei termice să poată adopta măsurile operaționale necesare.

Stiri calde

12:44 - Virusul West Nile continuă să se răspândească. Două persoane au murit, anunță INSP

12:31 - Chişinăul subteran. Mituri şi realitate

12:24 - ELCEN oprește CTE Grozăvești pentru lucrări la instalațiile de gaz. Intervenția durează șase ore

12:12 - Vama de la Munte. Ducu Bertzi, despre cum a ajuns cool un Festival de Muzică Folk cocoțat sus pe creste

12:04 - Scene de film într-o localitate din Maramureș. Un șofer a fugit de polițiști, a lovit un pod și a încercat apoi să sc...

11:55 - Austria pune condiții și arată de ce aderarea Ucrainei la UE nu poate fi grăbită

11:45 - MApN a anunțat câte drone rusești au intrat în România

11:38 - Călin Georgescu, în fața agricultorilor de la Călugăreni: Respectul pentru agricultori vine din taxe foarte mici sau ...

HAI România!

Adrian Păunescu nu trebuie cenzurat

Adrian Păunescu nu trebuie cenzurat

Ucraina-pacea imposibilă!

Ucraina-pacea imposibilă!

Spionul care a stat la masă cu Ceaușescu și regina Angliei

Spionul care a stat la masă cu Ceaușescu și regina Angliei

Proiecte speciale