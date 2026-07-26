Electrocentrale București (ELCEN) va opri luni, între orele 09:00 și 15:00, activitatea Centralei Electrice de Termoficare (CTE) Grozăvești pentru efectuarea unor lucrări programate la instalațiile de gaz natural. Intervenția este planificată astfel încât impactul asupra consumatorilor să fie cât mai redus, potrivit anunțului făcut de reprezentanții societății.

Potrivit unui comunicat transmis de ELCEN, intervenția constă în efectuarea releveului diafragmei de gaz, operațiune necesară înaintea înlocuirii acesteia. Pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță, alimentarea cu gaz natural a centralei va fi oprită temporar, iar CTE Grozăvești va deveni indisponibilă pe durata intervenției.

Compania arată că durata estimată a lucrărilor este de aproximativ șase ore, iar echipamentele vor fi repuse în funcțiune imediat după încheierea operațiunilor.

Reprezentanții companiei spun că lucrările au fost programate în afara orelor de vârf, când cererea de apă caldă este mai scăzută, pentru a limita efectele asupra populației.

Totodată, perioada de execuție a fost stabilită ținând cont și de prognoza meteo, care indică temperaturi exterioare de peste 30 de grade Celsius. În aceste condiții, ELCEN estimează că disconfortul resimțit de consumatori va fi redus.

ELCEN susține că aceste lucrări sunt necesare pentru prevenirea unor avarii și pentru menținerea funcționării centralei în condiții de maximă siguranță.

De asemenea, compania anunță că a informat din timp Compania Municipală Termoenergetica București despre intervenție, astfel încât operatorul sistemului de transport și distribuție a energiei termice să poată adopta măsurile operaționale necesare.