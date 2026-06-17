Tarifele reglementate pentru distribuţia de gaze naturale vor fi actualizate de la 1 iulie 2026, după ce noul pachet aplicabil celor 27 de operatori licenţiaţi din România a fost aprobat marţi de Comitetul de Reglementare al ANRE.

Potrivit instituţiei, tariful mediu ponderat calculat în funcţie de cantităţile de gaze transportate prin reţele coboară de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh, ceea ce echivalează cu o scădere de 7,1%.

Pentru o mare parte dintre consumatori, această modificare se va traduce printr-o diminuare a componentei de distribuţie din factura de gaze în a doua jumătate a anului.

„Pentru cei mai mulţi români, distribuţia gazului costă mai puţin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluţie importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori şi pentru economie.

În acelaşi timp, trebuie spus foarte clar că tariful de distribuţie este doar una dintre componentele facturii finale. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuţie, de categoria de consum, de volumul consumat şi de celelalte componente ale preţului final”, a declarat George Niculescu, preşedintele ANRE.

Instituţia arată că decizia urmăreşte să păstreze un echilibru între susţinerea investiţiilor în reţele şi limitarea presiunii asupra consumatorilor.

„Rolul ANRE este să se asigure că tariful de distribuţie este calculat transparent, predictibil şi proporţional cu realitatea economică a fiecărui operator. Susţinem investiţiile în infrastructura de distribuţie, dar investiţiile trebuie să fie eficiente, justificate şi orientate către servicii mai bune pentru consumatori”, susţine oficialul ANRE.

Reducerea medie este influenţată în principal de evoluţia tarifelor practicate de cei mai mari operatori din piaţă, Distrigaz Sud Reţele şi Delgaz Grid, care cumulează aproape 90% din volumul total prognozat, estimat la 72,59 TWh. Ambele companii intră în noua perioadă cu tarife mai mici, ceea ce trage în jos media la nivel naţional.

La nivelul întregului sistem, imaginea este însă mixtă: pentru 14 operatori tarifele cresc, în timp ce pentru 13 ele scad. Patru operatori beneficiază de reduceri de cel puţin 10%, iar şase au majorări de minimum 5%.

„Aceste variaţii ţin de structura de costuri, de investiţiile realizate şi de volumele specifice fiecărei reţele, iar impactul resimţit de fiecare consumator depinde de operatorul din zona sa şi de profilul propriu de consum. Tarifele aprobate nu includ TVA şi sunt stabilite diferenţiat pe operatori de distribuţie şi pe categorii de consum, în funcţie de structura de costuri, volumele prognozate şi parametrii specifici fiecărui operator”, arată oficialii ANRE.