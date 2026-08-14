Conform unui raport al Casei Albe publicat joi, cresc îngrijorările legate de faptul că exportatorii străini direcționează mărfuri prin țări terțe spre SUA pentru a evita tarifele americane, potrivit Fox News.

Pe lângă China, Panama, Mexic și Columbia se numără printre cele peste 40 de țări identificate ca prezentând un risc ridicat de transbordare, alături de Brazilia, Argentina, Chile, Peru, Costa Rica și Republica Dominicană.

Transbordarea poate implica direcționarea mărfurilor printr-o țară intermediară înainte de a intra în Statele Unite sub o altă țară de origine, putând fi calificate pentru tarife mai mici.

Raportul de 25 de pagini, intitulat „Marea escrocherie a transbordării”, a fost produs de Biroul pentru Politici Comerciale și de Producție al Casei Albe, condus de consilierul comercial Peter Navarro.

Raportul arată că China oferă cel mai dezvoltat exemplu istoric de transbordare.

În urma impunerii tarifelor Secțiunii 301 asupra Chinei în 2018, deficitul comercial direct al SUA cu China a scăzut în 2019 și 2020.

„După impunerea acestora, exportatorii chinezi au direcționat din ce în ce mai mult mărfurile prin țări terțe”, se arată în raport, mărfurile care anterior se mutau direct din China în Statele Unite fiind în schimb expediate prin jurisdicții unde modificările limitate de asamblare, finisare, reambalare, reetichetare sau documentație puteau crea aparența unei origini naționale diferite.

„De-a lungul timpului, aceste practici au contribuit la dezvoltarea unei rețele globale de centre de producție, platforme logistice, zone de liber schimb, depozite vamale, coridoare de procesare și centre de reexport”, se arată în raport despre practica de transbordare.

De asemenea, raportul estimează că transbordarea prin evitarea tarifelor aduce Trezoreriei SUA venituri anuale între 19 și 26 de miliarde de dolari.

„Administrația Trump a luat măsuri pentru a consolida aplicarea legii privind transbordarea.”

„De ani de zile, marea escrocherie cu transbordarea a permis Chinei comuniste să-și spele exporturile”, a declarat Navarro, potrivit Associated Press.

Navarro a mai spus că țări precum India ar putea folosi și ele transbordarea pentru a evita tarifele vamale și că noile cadre comerciale urmărite de administrația Trump vor include prevederi pentru a penaliza partenerii comerciali care se angajează în această practică.

Raportul citează estimări guvernamentale și din sectorul privat care estimează valoarea mărfurilor transbordate pentru a evita tarifele vamale la aproximativ 34,2 miliarde până la 303 miliarde de dolari anual.

Navarro a declarat că Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA a început să utilizeze inteligența artificială într-un program prototip pentru a detecta transbordarea. El a mai spus că importatorii care au fost descoperiți că au falsificat originea unui produs se pot confrunta cu tarife vamale aplicate retroactiv timp de aproximativ un an.

Raportul vine înaintea unei vizite planificate la Washington în septembrie a președintelui chinez Xi Jinping, în urma vizitei președintelui Donald Trump la Beijing în luna mai.