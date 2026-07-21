Președintele Donald Trump a impus luni un tarif vamal de 50% asupra unor produse din Canada, o măsură menită să combată ceea ce administrația descrie drept „discriminarea continuă” față de produsele americane, potrivit New York Post.

Noul tarif se va aplica unei game variate de importuri, inclusiv vin, crosuri de hochei și ciment, și va intra în vigoare peste 30 de zile. Administrația a precizat însă că este deschisă negocierilor pe acest subiect.

„Canada a menținut represalii substanțiale împotriva Statelor Unite”, a declarat un oficial de rang înalt al administrației în cadrul unei briefing-uri telefonice de luni.

„Acestea sunt măsuri defensive ale Statelor Unite luate pentru a remedia acțiunile discriminatorii ale Canadei”, a adăugat oficialul, promițând că America își va ține vecinul din nord „responsabil”.

Vor exista excepții pentru energie și bunuri esențiale precum peștele și mineralele critice. „Aceasta nu este un război comercial cu Canada”, a insistat oficialul, adăugând că președintele încearcă să corecteze dezechilibrul comercial dintre cele două țări.

Noua taxă va veni ca un șoc pentru premierul Canadei Mark Carney — Trump nu a menționat tarifele iminente în discuția avută cu acesta duminică, în timpul finalei Cupei Mondiale.

„Deși președintele și premierul s-au întâlnit și au avut o discuție tête-à-tête, aceasta nu a fost o vizită pentru a discuta despre comerț și tarife din perspectiva noastră”, a precizat oficialul.

Măsura anunțată de Trump accentuează tensiunile comerciale dintre cele două țări vecine. Administrația americană pare hotărâtă să folosească instrumentul tarifar pentru a exercita presiune asupra Ottawa.

Deficitul comercial american cu Canada a ajuns la 46,4 miliarde de dolari în 2025, potrivit Biroului Reprezentantului Comercial al SUA. Trump a văzut de mult Canada ca pe un „bete noire” și a speculat public ideea de a o transforma în cel de-al 51-lea stat american.

„There may be more tariffs to come, the Trump administration warned. Trump has vowed to hold Canada accountable for the wildfire smoke that polluted air across the northeast and down the eastern coast for several days last week”, se arată în comunicatele oficiale ale Casei Albe.

Situația comercială dintre cele două țări rămâne tensionată, iar oficialii americani nu exclud noi măsuri similare în viitorul apropiat.