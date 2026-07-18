Fumul provocat de incendiile de vegetație din Canada a acoperit o mare parte din nord-estul și centrul Statelor Unite, iar președintele Donald Trump a acuzat Ottawa de „neglijență deliberată”, anunțând că ia în calcul majorarea tarifelor aplicate produselor canadiene, potrivit Reuters.

Situația are implicații dincolo de disputa politică dintre Washington și Ottawa. Calitatea aerului s-a deteriorat în mai multe state americane, inclusiv în zona New York–New Jersey, unde duminică este programată finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina. FIFA urmărește evoluția condițiilor atmosferice, iar autoritățile au emis avertizări privind poluarea aerului.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Donald Trump a susținut că autoritățile canadiene nu își gestionează corespunzător pădurile și că Statele Unite suportă consecințele.

„Considerăm Canada responsabilă pentru faptul că nu își întreține în mod corespunzător pădurile, iar Statele Unite sunt invadate inutil de un aer murdar, poluat și nesănătos”, a afirmat liderul american.

Trump a calificat situația drept „neglijență deliberată” și a susținut că poluarea generată de incendiile canadiene produce pierderi de miliarde de dolari economiei americane. El a anunțat că aceste costuri ar urma să fie adăugate tarifelor deja impuse importurilor din Canada.

Președintele american a precizat că intenționează să discute cu premierul canadian Mark Carney despre măsurile pe care guvernul de la Ottawa le va lua pentru limitarea efectelor incendiilor.

Guvernul canadian a respins criticile formulate de Donald Trump. Ministrul pentru gestionarea situațiilor de urgență și reziliență comunitară, Eleanor Olszewski, a declarat că Ottawa a investit aproximativ 12 miliarde de dolari canadieni în programe de gestionare durabilă a pădurilor și prevenirea incendiilor începând din 2020.

Oficialul a subliniat că prioritatea autorităților rămâne protejarea populației și a comunităților afectate și a amintit că Statele Unite și Canada colaborează de zeci de ani în intervențiile împotriva incendiilor de vegetație de pe ambele părți ale frontierei.

La rândul său, premierul Mark Carney declara anterior că lupta împotriva schimbărilor climatice necesită eforturi comune și că temperaturile tot mai ridicate și perioadele prelungite de secetă favorizează incendiile de amploare.

Specialiștii în climatologie susțin că temperaturile mai ridicate și vegetația tot mai uscată au favorizat intensificarea incendiilor de vegetație din ultimii ani.

Profesorul Mike Flannigan, expert în incendii forestiere la Thompson Rivers University din Columbia Britanică, afirmă că încălzirea climei determină apariția unor incendii mai numeroase și mai intense.

În provincia Ontario, una dintre cele mai afectate în acest an, aproximativ 650.000 de acri (circa 2.630 km²) au fost distruși de flăcări, depășind suprafața arsă în aceeași perioadă a anului trecut. Mii de persoane au fost evacuate, iar unele comunități indigene au fost devastate aproape complet.

Autoritățile provinciale au anunțat achiziția a 11 aeronave suplimentare pentru intervențiile aeriene împotriva incendiilor.

Condițiile atmosferice au devenit și o preocupare pentru organizatorii finalei Cupei Mondiale, care se va disputa duminică pe MetLife Stadium din New Jersey, în fața a aproximativ 80.000 de spectatori.

În ultimele zile, indicele calității aerului (AQI) a atins valori considerate nesănătoase pentru categoriile sensibile în zona metropolitană New York. Autoritățile au recomandat limitarea activităților în aer liber, iar specialiștii avertizează că particulele fine rezultate din incendii pot afecta sistemul respirator și performanța fizică.

Până în prezent, FIFA nu a anunțat modificări ale programului și monitorizează permanent evoluția calității aerului și prognozele meteorologice. Potrivit presei internaționale, ploile estimate înaintea partidei ar putea reduce temporar concentrația de fum, însă meteorologii nu exclud apariția unui nou val de poluare înainte de startul meciului.

Între timp, Donald Trump și Mark Carney sunt așteptați să participe la finala Cupei Mondiale, eveniment care ar putea oferi și cadrul unei noi discuții între cei doi lideri pe fondul tensiunilor comerciale și al controverselor generate de incendiile din Canada.