8, 9 august

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8-9 august 2026. Căldură mare...

Pe 8 august s-au născut Dustin Hoffman, Benny Carter, Ernest Lawrence, Dino De Laurentiis, Johann Cristoph Adelung, Emil Marinescu, Dimitrie Onofrei, Constantin D. Chiriţă, Saşa Pană, Gheorghe Cartianu-Popescu, Liviu Bratoloveanu, Viorica Viscopoleanu. Pe 9 august s-au născut Whitney Houston, Jean Piaget, Rod Laver, Pamela Lyndon Travers, Alexandru Mandy, Lola Ana Maria Bobescu, Dumitru Stângaciu, Georgeta Caragiu-Gheorghiţă, Florin Mihăilescu, Dana Borşan.

Sâmbătă, 8 august, în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Emilian Mărturisitorul din Cizic şi Miron din Creta. Duminică, 9 august sunt Sfinţii: Ap. Matia, cei zece Mc. Mărturisitori pentru icoana lui Hristos, Antonin. Și o mulțime nedeterminată de Sfinți, Sfinții Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice . Nimic în „Kalendar”.

Să notăm că stângaciul Rod Laver, cel mai mare tenismen din toate timpurile, (a câștigat peste două sute de turnee) modelul meu de sportiv, împlinește astăzi, 9 august 2026, 88 de ani. La Mulți Ani!

"Evenimentul Zilei" din 9 august 1969, unul dintre ele, ar fi fost pe placul majorităţii prostimii şi al tabloidelor din România. La orele dimineţii s-a constata o crimă multiplă, oribilă, care fusese comisă într-o vilă cochetă din Beverly Hills. Actriţa Sharon Tate, însărcinată în opt luni şi alte patru persoane fuseseră ucise, unele dintre ele măcelărite într-un mod inuman, inimaginabil. Pe un perete stătea scris cu sânge "PIGS".

Câteva luni mai târziu, în luna decembrie, au fost arestaţi pentru crimă membrii ciudaţi rău a unei secte, "The Family", sectă sau comună condusă de Charles Manson. Şi în anul acela era forte cald...

Nu am înţeles niciodată legătura dintre actriţă şi sectă, se pare că nici nu există. Poate, drogurile... Mă tem că Roman Polanski, soţul absent de acasă al Sharonei ştie mai multe. Iar profilul lui astrologic spune şi mai multe!

Dar să revenim la marea mea pasiune, astrologia. Nu o să mai folosesc epitete adresate femelelor care susțin că ”ascendentul este mai important ca zodia”. Nu este frumos... Dar o să aduc argumente împotriva acestei erezii. Zodia este o perioadă de timp în care este născut nativul. Este un fapt real, material. Ascendentul este o linie imaginară, o convenție. Până acum câțiva ani nimeni nu a auzit de ”ascendentul este mai important ca zodia” este o invenție a unei moldovence care nu știe astrologie, o inventează ad-hoc! Prostie care a prins la prostime! Scuze, am zic că...

Am cam râs pe ”Dimineața Astrologilor”! Astronomul, pictorul și poetul Guy Ottewell a redescoperit ceva ce descoperise Hipparchus din Niceea cu o sută cincizeci de ani înainte de Hristos. Și s-a grăbit să facă o comunicare pe DOA și pe bloggul său, Guy, nu Hristos.

Dar nu este nimic rușinos, după cum am spus eu, marile spirite se întâlnesc, chiar și după două mii de ani. Lui Guy i-a plăcut remarca mea. Hipparchus din Niceea (190-120 înainte de Hristos) este considerat cel mai mare astrolog/astronom și matematician al antichității. A scris mai multe cărți printre care ”Despre Mărimi și Distanțe” și ”Ierarhiile Cerești”. El a inventat trigonometria. Hipparchus cunoștea faptul că Pământul este rotund și se învârtește, împreună cu celelalte planete cunoscute, pe atunci, în jurul Soarelui. Dar nu a insistat, ce rost avea să se certe cu clericii și prostimea?

Scrierile lui nu ni s-au transmis în întregime, doar fragmente și citate din alte lucrări. Undeva, probabil în Ierarhiile Cerești, Hipparchus notează: ”Venus are un ciclu de opt ani, după care revine la același grad din zodiac, în aceiași zi a anului. Mișcarea aparentă descrie în această perioadă o floare cu cinci petale.”

Guy vorbește de o ”pentagramă” ca să fie în ton cu ”Codul lui Da Vinci” al lui Dan Brown. Dar se pare că ciclul lui Venus era cunoscut de foarte mult timp. În orice caz, Maya îl menționează.

Teza mea originală este că ciclul lui Venus era cunoscut de foarte mult timp, sunt sigur că druizii îl cunoșteau. Venus-Afrodita este frumoasa zeiță a dragostei, protectoarea zodiei Taurului, domicliu diurn și a Balanței, domiciliu nocturn. Una dintre culorile dragostei, pe lângă roz, este și albastrul ca cerul. Ciclul lui Venus nu descrie o pentagramă ci o floare! Floarea de Nu Mă Uita, cea albastră ca cerul, cu cinci petale!

Sunt sigur că nu este doar o coincidență, cei din vechime știau mult mai multe lucruri decât ne închipuim, iar floarea de Nu Mă Uita și-a primit numele de la Zeița Dragostei, de la floarea pe care o descria pe cer. Astrologia este holistică, se referă la tot ceea ce este material, sau spiritual, inclusiv la corespondența dintre flori și zodii.

Dar, trebuie să dau și eu sfaturile pe care le știu, văd că toată lumea se întrece a da sfaturi. Inutile, în cel mai bun caz.

Dacă vreți să trăiți, beți apă, chiar dacă nu vă este sete. Nu doi litri de apă, ci un litru de apă la fiecare 30 kilograme corporale. Apa să nu fie foarte rece, în general plată, merge și un Borsec. Se bea cu înghițituri mici, două-trei, nu mai mult. Nu se bea o cantitate mare odată. Sursă, clinica ”Mayo”. Faceți rezerve raționale de apă îmbuteliată, seceta nu iartă, este posibil ca alimentarea cu apa în mai multe localități să nu mai fie posibilă.

Evitați total deplasările care nu sunt absolut necesare. Evitați în mod absolut grătarul cu foc, în pădure. Cel puțin până la sfârșitul secetei. Nu consumați multă energie electrică. Nu o să muriți dacă aerul condiționat este pus la 28 de grade și nu la 18. Și mai bine ar fi să nu folosiți deloc aerul condiționat, dar...

Dacă seceta și căldura mai durează încă două săptămâni este evident că sistemul energetic va cădea. Trebuie să faceți provizii de conserve și pâine cu termen de opt-nouă luni. Un radio cu baterii și surse de lumină. Congelatoarele pot ține o temperatură decentă numai 18 ore de la întreruperea curentului și acest lucru dacă nu se deschide ușa.

Vor fi încercări de protejare a unităților producătoare prin debranșarea programată a unor regiuni întregi. Evidet, rural. Bucureștii vor fi protejați. Un timp. Cunoscând fragilitatea sistemului energetic am achiziționat un generator de două mii de W. Chinezesc. Dar, la costul actual al benzinei devine o povară. Oricum telefoanele mobile și internetul vor cădea imediat, nu te poți baza pe ele. Generatorul este pentru congelator, pornit doar la intervale de câteva ore. Și, poate, zic poate, să pornesc un laptop ca să mă uit la filmele salvate.

Lumina este furnizată, în caz de necesitate, de cinci lămpi cu kerosen și de o mulțime de lumânări, groase. Și de câteva lanterne cu acumulatori. Să dea Domnul să nu avem nevoie de ele!

Weekendul este întotdeauna o încercare dureroasă pentru mine, pentru că, de fapt, nu am weekend, două zile libere! De foarte mult timp, de zeci de ani, nu am avut nicio zi liberă, ce să mai vorbesc de concediu, sau alte delicatese! Dar nu mă plâng, chiar îmi place, activitatea neîntreruptă mă ține în formă, cel puțin creativ, vorbind.

Dar să avem speranța că ceea ce se întâmplă vara acesta este doar un sughiț în istoria omenirii și că se va reveni la o societate normală. Incompetența sistemelor politice este încă odată dovedită, nu ar trebui să trecem la altceva, doar mâine este o altă zi!

BERBEC

În weekend pot apărea mici probleme, evită nepăsarea, graba şi nerăbdarea. Totuşi, realizezi că ezitările tale de acum câteva zile nu au avut niciun motiv! Relaxează-te şi distrează-te! Sâmbătă, aproape pentru toată zodia, e de bine! Viaţa e o permanentă înfruntare de interese, aşa incât trebuie sa dai dovada de multa inteligenta şi sa ai putin noroc in promovarea scopurilor. Sâmbătă, ai! Duminică - sunt ceva petreceri, distracţii, concerte pe net, evenimente online - chestii de vara distopiei sanitare!

TAUR

O perioadă de weekend liniştit în care şi evenimentele parcă s-au topit de căldură. Oricum, nimic notabil nu pare a se întâmplă. Dar, lucrurile pot să evolueze, repede, foarte interesant! Sâmbătă este o zi care pare bună şi relaxantă pentru arhetipul zodiacal sentimental din tine. Dar este bine să-ţi măsori vorbele, să nu fie cu două înţelesuri! Duminică este o zi aglomerată, dar plină de satisfactii pentru tine. Cei din jur recunosc ca ai dreptate si iti accepta argumentele. Experienţa şi abilităţile tale inving!

GEMENI

Posibil conflict dintre sentimente şi logică. În weekend nu forţa găsirea unei soluţii, nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile, pe care poţi. Nu promite nimic, nu discuta mult! Sâmbăta aceasta este deosebită sub aspectul relaţiilor sociale, a distracţiilor şi al spectacolului lumesc. Acest weekend, odată cu Soarele, bine aspectat, îţi este favorabil în domeniul emoţional – realizări mici, dar necesare. Duminica trece repede pentru că nu se întâmplă nimic care să te intereseze foarte mult. Puţintică răbdare! Ai mare nevoie de un consilier de taina, dar nu ştii în cine poti avea incredere.

RAC

Norocul nu te ocoleşte, oriunde a fi şi orice ai face. Nu este vorba de bani sau glorie, ci de ceva mult mai important, de preţuirea celor dragi. Tot ceea ce începi în weekend este favorizat! Sâmbătă nu prea ai ţinere de minte în relaţiile sentimentale. Inţelegerile trecute trebuie mereu reînoite, atat in afaceri cât şi in dragoste, altfel partenerii işi cam "uită obligaţiile"! Duminică trebuie să ai curaj. Solo, ai noroc la dragoste si stelele te sfatuiesc sa faci tu primul pas, mai ales dacă este inceputul unei relatii. Mobilul e la indemana. Sună, acum!

LEU

Soarele și Mercur din zodie arată că eşti curajos în discurs. Adică ai, ca de obicei, gura mare şi colţii până la brâu, ar spune detractorii. În weekend vezi mai bine în ograda vecinului! Un dar relativ scump şi o veste bună, doar pentru unii Lei este ziua de naştere. Sărbătorirea zilei de naştere este un prilej potrivit pentru reunirea familiei şi a prietenilor. Mult entuziasm şi o privire mai sportivă asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile sezonului cald. Leuţii, leii copii, pot să primeasca tot felul de animaluţe din pluş, care zbiară, miaună sau rag. Zgomot să fie! Sâmbătă, comunicarea este punctul tău forte, dar astăzi nu trebuie sa insişti prea mult cu aceasta abilitate pentru ca să nu zăpăceşti oamenii cu spiritul tău imperial şi să dai naştere la confuzii. Duminică este o zi bună de relaxare sau de excursii.

FECIOARĂ

Sâmbătă, conjunctura este favorabilă, mai puţin în domeniul familiei, al parteneriatului. Cu tact şi calm poţi evita discuţiile. Duminică, poate la picnic, zâmbeşte mult şi nu da replica! Sâmbătă trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes! Duminică elementele aleg! Ai toate şansele să te întelegi bine cu semnele de foc si apă, dar nu prea te poţi înţelege cu cei născuţi sub semne de pământ şi aer. Pauză! Este prea cald ca să faci ceva ca lumea.

BALANŢĂ

În weekend eşti rebel. Sfidezi pe cei din jur şi îţi face mare plăcere. Daca eşti solo, poţi să te dai mare şi tare în faţa pisicii. Dar dacă eşti în duo şi partenerul nu are nervii buni? Sâmbătă trebuie să respecţi legile, scrise sau nescrise! Nu încerca să impui celor din jur propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respecta regulile jocului ca să obţii ceea ce vrei. Duminică, nu lăsa pe mâine! Trebuie să te ocupi mai mult de cei dragi, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Stai, calm şi discută cu membrii familiei, cu cei dragi. Poate în jurul mesei de prânz de duminică, reinventează acest obicei mic burghez atât de eficient!

SCORPION

Nu crede cu ochii închişi tot ce ţi se spune, toate veştile. În weekend verifică şi vezi cui foloseşte ca tu să primeşti astfel de informaţii! Fii vigilent, pentru că situaţia nu e clară! Sâmbătă este zi de cumpărături. Stelele spun să te plimbi prin Mall, sau măcar printr-un supermarket local in cautarea unui obiect draguţ, util şi poate chiar şi ieftin. Neapărat ceva de in sau bumbac. Duminică atenţie mărită! Oarecare prudenţă nu strică astăzi. Nu cochetezi cu dezastrul, nimic negativ, încă, dar cineva, ceva, cumva, ar vrea să ai informaţii greşite.

SĂGETĂTOR

Un weekend în care ai multe de făcut, fie că eşti acasă, fie la munte, sau la mare. Oferă-ţi perioade în care să te dedici pasiunilor tale, hobby, îţi ridică moralul şi te relaxează. Totuşi, o sâmbătă distractivă şi plăcută! În acest weekend poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o eventuală decepţie sentimentală. Buna dispoziţie şi optimism, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Duminica este o zi relativ favorabilă, marcată de oboseala cronică. Primeşti o veste. Toată situaţia asta absurdă a crizelor succesive te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri.

CAPRICORN

În weekend dai dovadă de realism şi îţi creionezi bine scopurile, atât în realaţiile sociale, de interese de afaceri şi/sau în cea sentimentală. Cooperează mai bine cu partenerii şi amicii. Un weekend plăcut, fără probleme! O perioadă care pare relaxantă, chiar bună. Sâmbătă eşti în criză de timp! Ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile. Duminică conjunctura te informează că poţi să te duci la mare, munte - unde vrei tu, distracţie să fie, dar nu exagera cu cheltuielile!

VĂRSĂTOR

Menajează-ţi nervii tăi şi pe ai celor din jur! Ai mereu ceva de obiectat şi lucrul acesta nu te face popular, nici la pic-nic, nici pe plajă. Vorbeşte mai puţin şi aşa ai prieteni mai mulţi! Sâmbătă eşti bine-dispus şi ai o mare putere de efort, dar te apasă grijile legate de familie. Tot sâmbătă poţi primi un răspuns favorabil pentru una dintre problemele la care te gândeşti de mai mult timp. În domeniul relaţiilor sentimentale... Duminică poţi să stai acasă! Stelele zic să nu te deplasezi, mai ales cu un mijloc de transport rapid. Relaxează-te, distrează-te, leneveşte! Ia-ţi o perioadă “sabatică”!

PEŞTI

În weekend crezi că există o problemă între tine şi cei din jurul tău. Se pare că ei se schimbă neîncetat, sunt nesiguri. Eşti un semn mutabil, dar superficialitatea nu te-a ispitit niciodată! Sâmbătă trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Duminică fă o surpriză. Fă-i soţiei, sau iubitei un cadou - un buchet de flori, sau o bijuterie mică, drăguţă, aşa, fără nici un motiv, numai ca să-i spui că este aleasa ta şi o iubeşti. Şi viceversa este valabilă! Dacă trebuie să fii Peşte, atunci măcar să fii unul drăguţ!