Horoscopul lui Dom’ Profesor,  6 august 2026

6 august

Pe 6 august s-au născut Alexander Fleming, Lucille Ball, Robert Mitchum, Cezar Ivănescu, Dan Grigore, Liviu Glodeanu, Ileana Berlogea, Cik Damadian.

În calendarul creştin-ortodox, pe 6 august, este o sărbătoare cu roşu şi cruce roşie: Schimbarea la Faţă a Domnului. Dezlegare la peşte.

În ”Kalendar” ziua de 6 august este Pobrejenie sau Obrejenie, prilej de înaltă magie populară şi de obiceiuri astăzi uitate. Denumirea este, evident, de proveniență slavă, nu se mai ştie cum suna în geto-dacică.

Se spune că apele se răcesc şi frunzele se îngălbenesc începând cu 6 august. Se mai spune că cei care nu se împacă la această dată vor rămâne certaţi încă un an. Aviz tuturor!

Obrejenie, "ceartă", se pare, din slavonă, aduce certarea celor neascultători, ocărârea lor pentru un an de zile. Un fel de blestem domestic, ţărănesc.

Dacii aveau un obicei - cam ciudat. În noaptea acestei zile se duceau la marginea pădurii şi spuneau, de mai multe ori, printr-o tigvă de lup, numele duşmanilor. Se credea că Lupul Şchiop este pe acolo şi craniul de lup avea rolul de a traduce spusele în limba lupilor. Iar, se ştie că Lupul cel Şchiop este Executorul, cel care pedepseşte prin excelenţă!

Complicat, dar a spus cineva că dacii erau simpli?

Tot de la ei este obiceiul ca în această zi să se ia o crăcuţă cu şapte prune şi împreună cu câteva alune adunate de fete frumoase, nudiste, se pune totul la loc ascuns. Se crede că este de leac şi aduce sănătate.

Mai este un ritual vechi de adunare a plantelor de leac, se mai ştie în unele părţi. Pentru că de la această dată toate buruienile şi florile "dau înapoi" şi se vestejesc.

Se spune, focloric, că astăzi pleacă spre sud berzele purtând rîndunelele pe spate. Cum Boeing 747 combo ducea naveta spaţială! De aceea, dacii au tras concluzia, de la berze, nu de la Boeing, că nu este bine să se plece astăzi în drumeţie lungă, pentru că te rătăceşti şi nu mai ştii drumul de întoarcere!

Dar, cine este îndrăgostit, trebuie să se uite lung după berze, ca să-i ducă dorul unde trebuie!

Peste toată această aglomeraţie tradiţională creştinismul a suprapus Schimbarea la Faţă a Domnului pe muntele Tabor. S-a arătat lumii în splendoarea Ființei de Lumină. Aşa cum această zi are două feţe, ca Ianus, una spre vară, alta spre toamnă!

"Evenimentul Zilei" din 6 august pe care l-am ales pentru domniile voastre nu este cel din 6 august 1890 când primul condamnat la moarte a fost prăjit, la propriu, pe scaunul electric, una dintre cele mai monstruoase şi rele invenţii, sau evenimentul din 6 august 1945 când "Enola Gay" bombardierul US Air Force B-29, a aruncat prima bombă atomică asupra Hiroshimei, un oraş care nu prezenta niciun obiectiv militar, ci a avut nenorocul să aibă un cer senin.

Dar, iată, am ales "Evenimentul Zilei" din 6 august 1988, a serii de fapt, care a fost că celebra "prima balerina" Natalia Makarova a dansat cu nu mai puţinul celebru ansamblu "Kirov", în Londra, pentru prima dată după 18 ani de zile, de când rusoaica alesese calea libertăţii. Știți bancul, nu?

S-a dansat "Lacul Lebedelor" şi Makarova a interpretat-o pe Odette. Se spune şi criticii au fost de acord, că dansul a fost perfect. Nu se mai pomenise aşa ceva până pe 6 august 1988.

"Nec plus ultra" titrau ziarele. La sfârşit, aplauzele sălii au fost neîntrerupte timp de 22 de minute. Şi ar mai fi continuat dacă Makarova nu ar fi ieşit în faţa cortinei cu obrajii şiroind de lacrimi. Apoi a coborât în sală şi luînd de mînă o fetiţă din public a ieşit în hol. Toată lumea a urmat-o ca hipnotizată.

Nu s-a ştiut până la acea dată de ceva mai frumos, un dans mai expresiv şi exact, o pasiune fantastică, artă adevărată pentru plăcerea artistică a publicului!

Tot despre frumos o să vă povestesc în continuare. Sindromul Stendhal. Sunteți amenințați tot timpul cu boli îngrozitoare, cu simptome teribile. Politica fricii! ”Boala”, sindromul Stendhal, ar vrea să-l aibă toată lumea! Este un moment de fericire, de o intensitate emoțională greu de înțeles și descris. Prima dată l-a descris cu lux de amănunte Stendhal, în anul 1817, în fața splendidului oraș Florența.

În anul 1989 psihiatra italiană Graziella Magherini publică o carte de specialitate ”La Sindrome di Stendhal” în care descrie pe larg starea de puternică emoție în fața unui obiect de artă, a unei cărți bune, a unei muzici, sau a unui eveniment fericit etc etc. Bărbații descriu fenomenul ca pe o beție fericită, cu ochii deschiși și cu un zâmbet care nu se mai termină, pe față. Femeile spun că este un ca un orgasm puternic și foarte plăcut și că le urmărește mult timp, devine o amintire plăcută.

Sindromul Stendhal este o emoție foarte puternică provocată de încântare, uimire, admirație, plăcere, iubire, frumusețe.

Ritmul inimii crește, la fel și respirația, pupilele se dilatează. Unii subiecți au declarat că au avut o emoție, plăcută, așa de puternică încât și-au pierdut controlul pentru o secundă! Când treci prin sindromul Standhal nu mai există nici timp, nici spațiu, Pământul dispare, există doar emoția teribil de puternică!

Iată ce scria Henry Miller în ”Tropicul Capricornului”: ”... pentru mine sindromul lui Stendhal era de domeniul ficțiunii. Nu credeam că pot trăi așa ceva. Și totuși mi s-a întâmplat. Un sentiment greu de descris, de prea multă frumusețe. Eram consumat și epuizat de atâta frumusețe. A durat câteva secunde, dar în inima mea a rămas mult timp. Eram în totalitate eu-însumi, cu mine-însumi, dar nu invadat de eu-însumi, ceea ce mi s-a părut interesant.”

Este bine să învăţăm din evenimentele rele dar să nu le facem propagandă. În schimb cele bune, frumoase, cele care te fac să te simţi bine ar trebui mereu evocate. Bine faci - bine găseşti, gândeşti de bine - bine ai!

Vedeţi, asta încerc să vă spun cu pildele mele. Să alegeţi din viaţă ceea ce este frumos, bun, onorabil, cinstit, corect. Sunt multe influenţe asupra noastră, ca popor. Mulți dintre noi nu au discernământ, alţii nu au cultură. Adoptă tot felul de prostii străine sau rămân la fel de rudimentari. Ca și jurnaliștii care scriu în mod voluntar negativ, pentru că atrage prostimea. Sau articolele despre astrologie, copiate ridicol din reviste străine.

Şi în Occident este la fel, să nu credeţi că sunt mai deştepţi! Dar ei nu au renunţat la patriotism, la valorile lor ca popor! Hai să facem o experienţă! Ia du-te la un francez verde, nu din Maghreb şi spune-i "Băi "frog" da' fetele voastre când se spală pe păr?" O să ai nevoie instant de batistă sau de kleenex pentru că o să-ţi curgă sânge din nas. Şi dacă băiatul este din Marsillia o să ai şi un ochi învineţit. Stângul.

În România se poate să fim insultaţi ca popor fără ca opinia publică, individul de rând, să reacţioneze. Uneori, o slabă reacţie a celor de la Externe, să nu mai vorbim. Puţin scandal face presa şi când o face, sunt mândru.

Să vă mai spun încă ceva. Ştiţi deja că am fost şi până la dracu' cu cărţi, Doamne, iartă-mă! Peste tot sunt respectaţi cei care se respectă! Şi oameni şi popoare!

Sunt multe de povestit, multe de demistificat, trăiți în minciună dar nu ştiţi, pentru că toţi suntem obligaţi să vedem numai prin ochii stăpânilor, aşa că nu am fost niciodată oameni liberi. Cu atât mai puţin astăzi! Dar şi pisoii deschid ochii la un moment dat, ştiţi bancul, să avem speranță, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Atenţie, astăzi sunt şi obstacole în calea ta! Respectă regulile de circulație, se dau amenzi, destul de mari. Şi vorbeşte, nu fi mai enigmatic decât trebuie, că nu o să mai înţeleagă nimeni, nimic! Nu pleca la drum lung! Cumpăra acum, mâine îţi va fi aproape imposibil! Pentru că dacă apartamentele se scumpesc, brânza se scumpeşte mai tare! Sănătatea este în general bună. Trăieşte in prezent, fii mai pragmatic şi mai realist, lasă planurile opulente şi strategiile iscusite. Lumea este mult mai primitivă decât poţi tu să-ţi imaginezi, aşa că nu complica lucrurile inutil.

TAUR

O zi în care nu trebuie să fii descurajat de nerealizări sau de întîrzieri. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni. Este posibilă o schimbare naturală, în bine, a situaţiei! Dacă eşti la munte, la mare sau în peisaje exotice îţi cresc cheltuielile proporţional cu procentul de distracţie şi plăcere. Pe de altă parte casa ta a II-a este populată convenabil, aşa că astăzi poţi avea fie continuarea mai dificilă unei mari pasiuni, fie mari probleme în dragoste.

Ezitările şi nesiguranţa de astăzi sunt doar reflexele unor situaţii trecute, pe cale să fie uitate, dar care încă, se pare că, mai contează. Verifică ceea ce mănânci şi bei, nu fii distrat! Pe de altă parte conjunctura astrală indică că este momentul să-ţi iei adio de la nişte planuri de vacanţă legate de un drum lung, foarte lung, probabil peste ocean. Ori viza nu iese, ori banii nu-ţi ajung, ori nu mai ai chef! Sigur, pentru un procent, că n-o să plece toţi Gemenii din România în State!

RAC

Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Racului să rezolve azi problemele legate de relaţiile cu furnizorii, cu terţii, cu autorităţile, sau cu rude mai îndepărtate. Racii artişti, şi/sau educatori, învăţători, profesori, sunt mai avantajaţi în aceasată perioadă. Poate unde sunt în vacanţă şi au scăpat de tembelisme. Nu-ti schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură, probabil un Leu generos şi mândru că poate fi de ajutor. In aceasta perioadă ai noroc. Atenţie insă, norocul este de sticlă – când incepe să stralucească, se sparge!

Eşti înclinat să dai azi toată atenţia ta anturajului, celor din jurul tău. Conjunctura cu Luna în scădere este favorabilă şi te bucuri de o intuţie bună. Urmează-ţi prima impresie, primul gând! Leii şi leoiacele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară. Evită decepţiile printr-o atitudine precaută şi o bună evaluare şi verificare a detaliilor. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia Leului care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, filantropice sau religioase.

FECIOARĂ

Este bine să-ţi îndrepţi atenţia către asociaţi, parteneri sau colegi, ca să nu ai decepţii. Sunt favorizaţi nativii din zodie care desfăşoară activităţi medicale şi administrative. Este o perioadă propice pentru implicare in mici sau mai mari cumpărături. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Spatele tău, coloana, nu dă semne de bunăstare, sciatica te cam incearcă, o masea zbârnaie în cap. Numai azi, ai răbdare, şi trece doar cu răbdare! Sigur trebuie să iei şi un calmant!

Nu-ţi pierde timpul cu amănunte nesemnificative şi oameni rudimentari. Reuşeşti doar să te enervezi degeaba! Nicio aşteptare nu poate dura la nesfârşit, astăzi poţi primi nişte veşti! Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: din economii, caută în pernă, poate din dividente, poate din depozite. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent.

SCORPION

Vremea toridă te face să te iriţi repede. Excesul de energie vitală se poate traduce şi prin nelinişte, nerăbdare şi nervozitate. Ceea ce te poate face misterioas, dar şi imprevizibil! Ziua de azi este, de asemenea, favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, în general, pentru toţi nativii din zodie. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil!

Pentru un procent din zodie e o zi bună. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. O anumită tensiune, fără motiv evident, te împiedică să te relaxezi. Căldura sau... gândurile? În general, trebuie să eviţi ca să pui anturajul în situaţia de a-şi arăta maximum de prostie. Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi vor veni, totuşi, este adevărat că ceva mai tarziu decat era prevazut. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, duşmanii au şi ei problemele lor aşa încât te mai slăbesc un pic. Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie, dacă o ai, sau relaţiilor cu prietenii.

CAPRICORN

Ai mai multă libertate de mişcare şi exprimare, indică Luna în descreștere, dar încă luminoasă. Foloseşte conjunctura să stabileşti unele lucruri între tine şi partenerii, asociaţii tăi. Clarifică problemele din timp! Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promoveaza cu curaj interesele proprii. Nu da curs propunerilor persoanelor necunoscute. Prietenii sunt evazivi şi oarecum plictisiţi, dar se văd ceva seri plăcute la orizont, aşa că fă-ţi o rezervă de odihnă şi somn.

Anumite trăiri nu-ţi dau pace. Evenimentele, situaţiile şi emoţiile tale sunt alternative şi o să-ţi faci un titlu de glorie ca să comunici tuturor celor din jur simţămintele tale profunde! Magnetismul personal este în creştere. O persoană, poate influentă, semn de foc sau de apă, te poate ajuta. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici în distracţie sau dragoste.

PEŞTI

Acasă, în cadrul familiei, cuplului, găseşti ceea ce-ţi trebuie, susţinere şi iubire, ca să te refaci şi să-ţi reîncarci bateriile cu energie. Pentru cei solo este bună şi casa părintescă! Astrele favorizează cât de cât pe nativii din primul decan al zodiei. Dacă eşti născut în al doilea decan al zodiei nu trebuie să aştepţi nimic bun din partea celorlalţi, astăzi trebuie să te descurci singur. Al treile decan are mici sau mai mari probleme cu sănătatea, cu adaptarea la ritmul cotidian, în special din cauza căldurii şi a perderii de energie.