Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu AC Language School (SUA), instituție educațională specializată în dezvoltarea de programe moderne de formare profesională dedicate profesioniștilor, liderilor și companiilor, pune la dispoziția mediului de afaceri românesc o ofertă de cursuri internaționale, desfășurate integral în format online, concepute pentru dezvoltarea competențelor profesionale în domenii economice strategice.

Programele educaționale se adresează profesioniștilor, liderilor și companiilor interesate să își consolideze expertiza în sectoare economice cu impact strategic asupra competitivității pe piața internațională. Cursurile sunt structurate pentru a oferi flexibilitate, acces global și aplicabilitate practică imediată în activitatea profesională curentă.

Printre direcțiile de studiu incluse în ofertă se numără:

Petrol și Gaze – Leadership Internațional (Oil & Gas – International Leadership)

Transport Feroviar – Transport Modern (Railway – Modern Transportation)

Sisteme Avansate de Transport și Mobilitate (Advanced Transportation & Mobility Systems)

Robotică și Automatizare (Robotics & Automation)

Strategii Internaționale de Afaceri (International Business Strategies)

Limba Engleză pentru Profesioniști (ESL for Professionals)

Companiile și profesioniștii interesați se pot înscrie și pot afla detalii complete despre programele disponibile, condițiile de participare și ofertele promoționale accesând pagina dedicată de pe site-ul CCIR: https://ccir.ro/cursuri-ac-language-school/.

Prin acest parteneriat, CCIR își continuă demersurile de sprijinire a companiilor românești în procesul de dezvoltare a competențelor profesionale, ca parte a eforturilor mai ample de creștere a competitivității economiei naționale și de aliniere la standardele internaționale de formare profesională.