Autoritățile de la Teheran au anunțat stabilirea unui consens între Iran Sultanatul Oman privind configurarea unei noi rute maritime de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz. Zona respectivă reprezintă un punct fierbinte pe harta geopolitică mondială, fiind un punct strategic de trecere mărginit de ambele state și un permanent motiv de dispută cu Washingtonul, conform Reuters.

Oficialii iranieni susțin că etapele tehnice ale proiectului au fost deja parcurse și că detaliile concrete au primit undă verde din partea ambelor capitale.

„Coordonatele geografice ale traseului avut în vedere de cele două părţi au fost aprobate”, a declarat Esmaïl Baghai, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, citat de agenţia oficială de presă IRNA, precizând că cele două ţări lucrează la o „declaraţie comună”, dar cu condiţia ca „părţile terţe să nu împiedice procesul”.

Precizarea purtătorului de cuvânt face referire directă, cel mai probabil, la intervenția Statelor Unite în procesul de negociere regională.

Informațiile apărute în spațiul public indică o negociere extinsă prin care Teheranul încearcă să își asigure o poziție dominantă în gestionarea traficului maritim prin punctul de trecere spre Golful Persic. Această mișcare este evaluată de observatorii regionali drept un pas strategic major obținut de diplomația iraniană.

Cu toate acestea, sursele diplomatice subliniază că aspecte esențiale din textul final al înțelegerii rămân încă deschise discuțiilor și că un acord definitiv nu este imediat garantat.

„S-a făcut deja o concesie cu privire la o anumită formă de control asupra Strâmtorii Ormuz”, a declarat pentru Reuters una dintre sursele regionale.

Elementele de divergență țin de atribuțiile clare și de modul în care va fi exercitată autoritatea în strâmtoare.

Cealaltă sursă regională a afirmat că mai erau de stabilit detalii cu privire la modul în care va fi definit „controlul”, negociatorii din Golf insistând ca ţările din regiune să supravegheze inspecţiile navelor şi ca orice plată de taxe să fie voluntară.

Dispunerea navelor pe traseu și direcția de deplasare reprezintă o altă temă intens dezbătută în cadru restrâns. Miza principală este reprezentată de posibilitatea ca autoritatea iraniană să se extindă asupra tuturor culoarelor de navigație.

Sursa iraniană de rang înalt a afirmat că textul unui acord aflat deja pe masa negocierilor prevede ca Iranul să deţină controlul asupra navelor care se îndreaptă spre Golful Persic prin strâmtoare şi că unul dintre principalele puncte de blocaj este legat de rolul pe care Iranul l-ar avea şi asupra navelor care se îndreaptă în direcţia opusă.

În tot acest timp, de la Washington sunt transmise semnale ferme privind imposibilitatea de a ceda controlul asupra acestei artere comerciale majore pentru transportul de resurse energetice. Cu toate acestea, din partea administrației americane există mesaje publice care sugerează apropierea de o soluție diplomatică menită să detensioneze conflictul declanșat la începutul anului.