O nouă rundă de negocieri facilitate de Statele Unite între Israel și Liban a început marți, la Roma, și va continua până joi, potrivit Departamentului de Stat al SUA. Discuțiile au loc într-un context în care cele două state încearcă să reducă tensiunile și să consolideze stabilitatea în sudul Libanului.

Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, care a transmis că Washingtonul își menține angajamentul de a sprijini ambele guverne în acest proces.

Negocierile sunt considerate importante pentru securitatea regională, într-o perioadă în care situația de la frontiera israeliano-libaneză rămâne sensibilă.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Tommy Pigott a precizat că administrația americană continuă să sprijine dialogul dintre cele două părți și urmărește obținerea unor rezultate pe termen lung.

„Statele Unite rămân pe deplin angajate să sprijine ambele guverne în continuarea acestui proces, într-un mod care să asigure o securitate durabilă pentru ambele țări, să elimine amenințările la adresa securității Israelului și să restabilească autoritatea statului libanez pe întreg teritoriul sudului țării”, a transmis oficialul american.

Building directly on the momentum from President Trump's meeting with President Aoun, Prime Minister Netanyahu, and the successful launch of the first pilot zones in southern Lebanon, the latest U.S.-facilitated talks between Israel and Lebanon began today in Rome and will… — Tommy Pigott (@statedeptspox) August 4, 2026

Mesajul evidențiază principalele obiective ale Washingtonului în cadrul acestor discuții: reducerea riscurilor de securitate, consolidarea instituțiilor statului libanez și menținerea unui climat de stabilitate la granița dintre cele două state.

Negocierile au început marți, în capitala Italiei, și sunt programate să continue până joi. Deși Departamentul de Stat nu a oferit detalii privind agenda întâlnirilor sau nivelul delegațiilor participante, organizarea unei noi runde de dialog arată că procesul diplomatic dintre Israel și Liban rămâne activ.

Roma găzduiește frecvent reuniuni internaționale dedicate dosarelor de securitate și diplomație, iar alegerea orașului ca loc de desfășurare reflectă sprijinul partenerilor occidentali pentru continuarea contactelor dintre cele două părți.

Sudul Libanului reprezintă una dintre cele mai sensibile zone de securitate din Orientul Mijlociu, iar comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluția dialogului dintre Beirut și Ierusalim. Statele Unite consideră că întărirea autorității statului libanez în această regiune și diminuarea amenințărilor la adresa Israelului sunt elemente esențiale pentru evitarea unor noi escaladări.

Deocamdată, autoritățile americane nu au anunțat dacă la finalul negocierilor va fi emis un comunicat comun sau dacă vor fi făcute publice eventuale acorduri rezultate în urma întâlnirilor de la Roma.