Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un avertisment ferm cu privire la evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, subliniind că confruntarea cu Teheranul rămâne de actualitate. Șeful executivului a punctat că armata israeliană, cu accent pe forțele sale aeriene, menține un nivel maxim de alertă și este gata să răspundă în orice situație, conform EFE.

Declarațiile liderului israelian au fost făcute în cadrul unei ceremonii militare dedicate absolvirii unei noi promoții de piloți. În acest context, Netanyahu a evidențiat capacitatea militară sporită a țării sale în raport cu adversarii regionali.

„Axa iraniană este mai slăbită ca niciodată, în timp ce Israelul este mai puternic ca niciodată. Împreună, am schimbat nu doar popoarele din Orientul Mijlociu, dar ne-am schimbat în primul rând pe noi înşine. Am avut curajul să atacăm. Am demonstrat că mâna lungă a Forţelor Aeriene ajunge peste tot, din Yemen până în Iran”, a spus Netanyahu într-un discurs rostit la absolvirea unui grup de 40 de noi piloţi militari.

Deși a lăudat succesele operaționale recente, premierul a ținut să tempereze entuziasmul general, avertizând că tensiunile geopolitice din regiune sunt departe de a fi soluționate definitiv. Contextul alianțelor locale impune o vigilență constantă din partea Israelului.

„Totuşi, trebuie să spun că războiul încă nu s-a terminat. În plus faţă de vechile provocări, apar altele noi, există conflicte şi alianţe. Suntem pregătiţi pentru orice scenariu şi ştim un lucru: trebuie să fim întotdeauna mai puternici decât inamicii noştri”, a indicat şeful guvernului israelian.

În discursul său, oficialul a descris superioritatea aeriană a Israelului drept un pilon fundamental al doctrinei de securitate naţională şi s-a lăudat că toată lumea cunoaşte puterea aviaţiei militare israeliene.

Pe lângă dosarul iranian, Benjamin Netanyahu a abordat și chestiunea sensibilă a prezenței militare în țara vecină. Mesajul său vine în contextul unor acorduri diplomatice anterioare, însă poziția strategică a Israelului rămâne una fermă și axată pe protecția frontierelor proprii.

Cât despre Liban, Netanyahu a reafirmat că trupele israeliene vor rămâne în sudul acestei ţări vecine atât timp cât va fi necesar pentru securitatea Israelului, în ciuda acordului-cadru convenit în urma negocierilor desfăşurate la Washington între delegaţiile libaneză, americană şi israeliană.