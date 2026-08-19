A murit Frank Beard, bateristul trupei ZZ Top

Frank Beard, bateristul trupei ZZ Top, a murit la vârsta de 77 de ani, a anunțat trupa, potrivit BBC.

Un comunicat de pe site-ul trupei de blues-rock a precizat că acesta a murit luni, în îngrijire paliativă la ferma sa din Richmond, Texas, alături de membrii familiei. Cauza morții sale nu a fost specificată.

Moartea lui Beard „necesită anularea” datelor turneului trupei din această săptămână în Utah și Colorado, se arată în comunicat.

ZZ Top a fost fondată în 1969 și a susținut primul lor concert live în anul următor. Împreună, au lansat 15 albume de studio și patru albume live, cu single-uri de succes precum Gimme All Your Lovin', Sleeping Bag și Viva Las Vegas.

Printre membrii grupului s-au numărat fondatorul și vocalistul principal Billy Gibbons și regretatul Dusty Hill. Când Hill a murit în 2021, grupul a continuat să cânte cu Elwood Francis ca basist.

„Astăzi, eu și Elwood am pierdut un mare prieten și colaborator, iar lumea a pierdut unul dintre cei mai inovatori bateriști și un mare și adevărat fiu al Texasului”, a spus Gibbons.

„Backbeat-ul său caracteristic a fost esențial pentru menținerea ZZ în top. Trupa din care a făcut parte timp de șase decenii va continua să meargă așa cum și-a dorit”, a spus el.

ZZ Top, care a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2004, a continuat turneele în America de Nord, Europa și America de Sud.

Arată că trupa a anulat turneul după moartea lui Beard, care fusese programat luni în Salt Lake City, Utah, și miercuri în Colorado Springs, Colorado.

Trupul a declarat că intenționează să reia turneul actual The Big One! în weekend, cu două concerte la Austin City Limits, despre care trupa a spus că este una dintre locațiile preferate ale lui Beard într-un „oraș care fusese un fel de a doua casă pentru el”.

Beard s-a alăturat grupului după ce ZZ Top a lansat primul său single, Salt Lick, iar ulterior l-a adus pe Hill ca basist, potrivit Rolling Stone.

Fiind forța ritmică a trupei la tobe, el a pus bazele unor hituri precum La Grange, Tush și Cheap Sunglasses, a declarat Rolling Stone.

A devenit cunoscut sub numele de Omul fără barbă - în ciuda numelui său de familie - deoarece a fost singurul membru al ansamblului din Houston care nu purta părul lung pe față pentru care trupa a devenit cunoscută, a declarat trupa.

Celebrul album Eliminator al grupului din 1984 a inclus hiturile Gimme All Your Lovin, Sharp Dressed Man și Legs. S-a vândut în peste 10 milioane de exemplare și a fost certificat cu diamant de către Asociația Industriei de Înregistrări din America (RIAA) în 1996. Albumul a câștigat și o nominalizare la premiile Grammy.

În 1987, grupul a primit o altă nominalizare la premiul Grammy din partea Academiei de Înregistrări pentru albumul lor Afterburner. În 2021, grupul a fost nominalizat și la premiul pentru cel mai bun film muzical pentru documentarul lui Sam Dunn, That Little Ol' Band From Texas.