Viorel Oarză, bărbatul de 51 de ani găsit împușcat în cap într-o zonă împădurită din apropierea localității Holboca, județul Iași, a murit sâmbătă, 19 septembrie, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, după mai multe zile în care s-a aflat în stare critică, potrivit informațiilor publicate de presa locală.

Familia și-a dat acordul pentru prelevarea organelor, iar medicii au început procedurile și analizele necesare pentru evaluarea acestora în vederea unui eventual transplant. Decizia a fost confirmată de avocatul familiei, Radu Irimia, citat de Radio Iași și de „Ziarul de Iași”.

Incidentul s-a produs marți, 15 septembrie, în zona împădurită din comuna Holboca. Poliția a fost sesizată printr-un apel la 112, iar echipajele ajunse la fața locului au găsit un bărbat de 51 de ani cu o plagă împușcată la nivelul capului.

Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Potrivit informațiilor furnizate atunci de reprezentanții autorităților, în apropierea bărbatului a fost identificat un obiect care prezenta caracteristicile unei arme. Acesta a fost ridicat pentru verificări privind natura, proveniența și eventuala utilizare.

Medicii au constatat că Viorel Oarză se afla în comă profundă, iar starea sa era extrem de gravă. Glonțul rămas în cutia craniană a fost extras în urma unei intervenții chirurgicale, iar ulterior pacientul a rămas internat în secția de Terapie Intensivă.

Circumstanțele în care s-a produs împușcarea nu au fost clarificate până la acest moment. Primele informații ale anchetei au indicat posibilitatea unei tentative de sinucidere, însă această ipoteză a fost contestată de familia și avocatul lui Oarză.

Avocatul Radu Irimia a declarat, la 16 septembrie, pentru Radio Iași, că familia consideră că arma s-ar fi descărcat accidental. El a precizat că anchetatorii trebuie să stabilească exact ce s-a întâmplat și în ce condiții s-a produs împușcătura.

Polițiștii efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași. Până la finalizarea verificărilor, circumstanțele morții nu pot fi stabilite definitiv.

În dimineața zilei de 19 septembrie, Viorel Oarză a fost deconectat de la aparatele care îi susțineau funcțiile vitale, iar familia și-a exprimat acordul pentru prelevarea organelor.

Medicii urmau să efectueze analizele necesare înaintea prelevării. Avocatul familiei a confirmat acordul pentru donare și a precizat că Oarză ar fi discutat anterior cu fiul său despre posibilitatea de a dona organe în cazul unui accident neprevăzut.

„Ziarul de Iași” a relatat, de asemenea, că organele urmau să fie evaluate pentru transplant, iar procedura era condiționată de rezultatele analizelor medicale.

Viorel Oarză era cunoscut în Iași și pentru trecutul său de boxer. Potrivit Radio Iași, acesta a fost campion național la box în perioada 1996-2000.

Ulterior, numele său a apărut în presa din România și Italia în legătură cu activitatea grupării „Brigada”, despre care publicațiile au relatat că era formată din români și activa în zona Torino. Radio Iași menționează că Oarză a fost condamnat în Italia în 2009 și că, după revenirea în România, a fost implicat în mai multe conflicte și dosare penale.

În ultimii ani, Viorel Oarză a fost menționat în mai multe relatări ale presei ieșene despre conflicte cu persoane din oraș. În iunie 2026, el a fost implicat într-un incident cu un dezvoltator imobiliar, potrivit relatărilor publicate după împușcarea sa.

Moartea lui Viorel Oarză încheie partea medicală a cazului, însă ancheta privind împușcarea sa continuă. Autoritățile trebuie să stabilească modul în care arma a fost folosită și împrejurările exacte în care bărbatul a fost rănit.

Deocamdată, ipoteza unei sinucideri rămâne una dintre variantele prezentate în spațiul public, dar nu există o concluzie oficială definitivă privind cauza și circumstanțele împușcării.