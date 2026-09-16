Catherine Ringer, celebra voce a grupului francez Les Rita Mitsouko, a murit la vârsta de 68 de ani, în noaptea de 14 septembrie 2026, după ce a fost răpusă de un cancer fulminant, potrivit unui comunicat transmis de familia artistei agenției France-Presse.

Dispariția cântăreței marchează sfârșitul unei cariere de peste patru decenii, în care a devenit una dintre figurile distinctive ale muzicii franceze.

Artista a format Les Rita Mitsouko împreună cu Fred Chichin, partenerul său artistic și de viață, iar duo-ul a devenit cunoscut în special prin piese precum „Marcia Baïla”, „Andy” și „Les histoires d’amour finissent mal (en général)”. Chichin a murit în 2007, la 53 de ani, tot în urma unui cancer fulminant.

Vestea morții lui Catherine Ringer a provocat reacții în lumea culturală franceză, iar președintele Emmanuel Macron a transmis un mesaj de condoleanțe pe platforma X.

Șeful statului francez a descris-o pe artistă drept „de neclasificat, ireverențioasă și profund franceză” și a amintit contribuția sa la muzica franceză alături de Fred Chichin.

„Catherine Ringer și-a transformat vocea într-un teatru, iar fiecare cântec într-o formă de libertate. Alături de Fred Chichin, le-a oferit celor de la Rita Mitsouko un sunet și culori fără egal”, a transmis Macron.

Președintele francez a încheiat mesajul cu un omagiu scurt: „Dansează. Radiază. Ne va lipsi.”

Catherine Ringer avait fait de sa voix un théâtre et de chaque chanson une liberté. Avec Fred Chichin, elle avait donné aux Rita Mitsouko un son et des couleurs sans pareils. Elle était inclassable, irrévérencieuse, profondément française. Elle danse. Elle rayonne. Elle… pic.twitter.com/mEBy2sIF4I — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2026

Macron a însoțit mesajul de o înregistrare din 2024, în care Catherine Ringer interpreta o versiune reinterpretată a imnului Franței, „La Marseillaise”, în cadrul ceremoniei dedicate înscrierii dreptului la avort în Constituția Franței.

Catherine Ringer și Fred Chichin s-au întâlnit în 1979, la Montreuil, în apropiere de Paris, în timpul unei audiții pentru o comedie muzicală. Cei doi au început să colaboreze, iar proiectul lor muzical avea să devină unul dintre cele mai originale duo-uri ale scenei franceze.

Numele Rita Mitsouko a apărut în 1980, iar formația a început să atragă atenția prin combinația de rock, pop, influențe electronice și elemente vizuale neobișnuite.

Succesul a venit în special după lansarea piesei „Marcia Baïla”, în 1984. Melodia a devenit una dintre creațiile reprezentative ale grupului, iar videoclipul său a contribuit la imaginea excentrică a duo-ului.

Printre cele mai cunoscute cântece ale formației s-au numărat și „C’est comme ça”, „Andy” și „Les histoires d’amour finissent mal (en général)”.

Moartea lui Fred Chichin, în 2007, a pus capăt activității Les Rita Mitsouko în formula consacrată. Catherine Ringer a continuat însă să lucreze în muzică și să urce pe scenă.

Artista a dezvoltat o carieră solo și a participat la numeroase proiecte și colaborări. În 2019, la Philharmonie de Paris, ea a celebrat pe scenă patru decenii de la întâlnirea cu Fred Chichin.

În ultimii ani, Ringer a continuat să apară în proiecte muzicale și de poezie. În iunie 2026, artista anunțase anularea unei lecturi muzicale la Maison de la poésie, invocând o problemă de voce.

Catherine Ringer nu a fost cunoscută doar pentru activitatea muzicală. De-a lungul anilor, ea s-a implicat public în cauze legate de drepturile femeilor și protecția mediului.

În 2024, artista a reinterpretat „La Marseillaise” în cadrul ceremoniei organizate pentru înscrierea dreptului la avort în Constituția Franței. Momentul a avut loc la Paris, în prezența lui Emmanuel Macron.

Ringer a participat și la acțiuni de protejare a mediului. În 2018, s-a alăturat unei mobilizări împotriva unui proiect de distrugere a unei păduri din Romainville, în Seine-Saint-Denis.

Catherine Ringer a rămas asociată în primul rând cu Les Rita Mitsouko, formație care a schimbat modul în care muzica pop-rock franceză putea combina stilurile, imaginea scenică și experimentul artistic.

Moartea sa, la 68 de ani, survine la aproape 19 ani după dispariția lui Fred Chichin. Odată cu ea se încheie povestea uneia dintre cele mai cunoscute formații franceze create în anii 1980.

Catherine Ringer lasă în urmă o discografie legată de una dintre perioadele importante ale muzicii franceze și o serie de cântece care au continuat să fie ascultate de generații succesive.