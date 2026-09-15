Un adept al cultului lui Charles Manson a murit în închisoare

Bruce Davis, adept al cultului lui Charles Manson și condamnat pentru două crime din 1969, a murit după gratii la 83 de ani. Davis executa o condamnare pe viață pentru rolul său în uciderea lui Donald Shea și Gary Hinman, potrivit Fox News.

Bruce Davis, un adept al liderului cultului Charles Manson, condamnat pentru două crime în 1969, a murit la vârsta de 83 de ani, au declarat oficialii.

O purtătoare de cuvânt a Biroului Legistului din comitatul Solano a confirmat pentru Fox News că Davis a murit, dar nu a oferit detalii suplimentare. Potrivit TMZ, Davis a fost declarat mort la ora 23:03 pe 11 septembrie la Spitalul Medical din California din Vacaville, California, unde își ispășea pedeapsa.

Davis a fost condamnat la închisoare pe viață în 1972, în urma rolului său în uciderea lui Donald „Shorty” Shea, un cascador de la Hollywood în vârstă de 35 de ani, și a lui Gary Hinman, un muzician în vârstă de 34 de ani și prieten al mai multor membri ai familiei Manson.

Davis nu a fost ucigașul direct al niciuneia dintre victime și nu a fost acuzat de implicare în crimele prin spargere de domiciliu care au curmat viața actriței însărcinate Sharon Tate și a altor patru persoane.

Adeptul cultului Manson a primit numeroase recomandări pentru eliberare condiționată, dar acestea au fost respinse în mod repetat de către guvernatori, ceea ce l-a ținut în spatele gratiilor.

În 2021, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, i-a respins cererea de eliberare condiționată, constatând că Davis „reprezintă în prezent un pericol nerezonabil pentru societate dacă este eliberat din închisoare în acest moment”.

Audierea pentru eliberarea condiționată a lui Davis a fost amânată în 2024, după ce a apărut într-un podcast despre crime reale. El a vorbit cu Keith Rovere, fost capelan al închisorii și gazda emisiunii „The Lighter Side of True Crime”, în două interviuri telefonice separate - în februarie 2023 și aprilie 2023 - discutând despre credința sa creștină din timpul încarcerării și despre o carte la care lucra în spatele gratiilor.

El a declarat pentru Fox News într-un e-mail la acea vreme: „Încă nu am ascultat podcastul”.

„Sună ca și cum îl glorific pe Manson sau crimele mele?”

Steve Grogan, un membru al familiei Manson, condamnat și el pentru uciderea lui Shea, a fost eliberat condiționat în 1985, după ce i-a îndrumat pe anchetatori să caute rămășițele victimei.