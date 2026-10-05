Politica

Avertisment pentru români! Dan Andronic și Adrian Severin dezvăluie cum ne taie Europa fondurile și ne menține în statutul de „junk”

Avertisment pentru români! Dan Andronic și Adrian Severin dezvăluie cum ne taie Europa fondurile și ne menține în statutul de „junk”Adrian Severin și Dan Andronic la podcastul EVZ. sursa: captura video
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Din cuprinsul articolului

Dincolo de circul politic steril de la București, o amenințare mult mai sumbră, de natură economică, se conturează la orizont pentru cetățenii României. În cel mai recent episod al podcastului moderat de jurnalistul EVZ Dan Andronic, alături de fostul ministru de externe Adrian Severin, a fost lansat un semnal de alarmă. Care vizează colapsul financiar iminent al țării și lovitura de grație pe care ne-o pregătesc forțele occidentale din Uniunea Europeană.

Adrian Severin, critică dură

Potrivit celor doi analiști, criza politică internă nu face altceva decât să adâncească vertiginos o criză economică extrem de severă, pe care autoritățile încearcă în zadar să o ascundă.

Jurnalistul Dan Andronic a adus în atenția publicului un plan european absolut devastator pentru viitorul financiar al României: formarea unei coaliții a statelor bogate pentru a tăia masiv bugetul comunitar. Mai exact, un grup format din șase țări puternice, Germania, Danemarca, Olanda, Austria, Finlanda și Suedia, solicită agresiv reducerea bugetului european de la 2.000 de miliarde la aproximativ 1.400 de miliarde de euro.

Motivația acestor state este că ele contribuie cu mult mai mulți bani decât primesc înapoi, preferând să își țină fondurile acasă. Această decizie ar reprezenta o catastrofă pentru o țară ca România, deoarece tăierile ar viza exact fondurile de coeziune și subvențiile destinate agriculturii, două surse fundamentale de oxigen pentru economia autohtonă.

Adrian Severin a criticat dur această ipocrizie occidentală, explicând că liderii acestor state aplică un discurs similar cu cel istoric al lui Margaret Thatcher, dorindu-și „banii înapoi”.

Românii muncesc în Europa

Ceea ce omit însă cu bună știință aceste capitale, a completat Dan Andronic, este forța de muncă uriașă venită din Est, menționând cele 1,4 milioane de români din Marea Britanie și milionul de cetățeni români din Germania, care muncesc și produc plusvaloare direct în economiile țărilor respective.

Situația economiei românești este deja pe marginea prăpastiei. Dan Andronic a subliniat că țara se împrumută la dobânzi uriașe, comportându-se exact ca o economie care a primit deja ratingul internațional de tip „junk” (gunoi).

Fostul europarlamentar Adrian Severin a confirmat această realitate dramatică, dezvăluind un secret bine păzit de guvernanți: motivul pentru care România nu a primit încă oficial ștampila de „junk” ține strict de interesele marilor creditori externi.

Aceștia mențin în mod artificial aparența unei economii care încă funcționează, exclusiv pentru a nu crea panică pe piețe și pentru a se asigura că își pot recupera banii investiți aici.

Traversarea deșertului economic

În ciuda acestor pericole gigantice, societatea românească trăiește într-o letargie greu de înțeles. Severin a relatat cu uimire cum a observat centrul Capitalei plin de oameni la terase, aparent lipsiți de orice îngrijorare sau nemulțumire, deși țara se află pe marginea colapsului.

Fostul ministru a comparat această atitudine inconștientă cu perioada „Belle Epoque”, când omenirea petrecea frenetic pentru a uita de tragedia războiului ce bătea la ușă. Jurnalistul Dan Andronic a concluzionat dur, sfătuind cetățenii să își „pună centurile de siguranță”, deoarece impactul crizei care va lovi România va fi mult mai brutal decât își poate închipui oricine.

Severin a tranșat subiectul precizând clar că, indiferent de cine va guverna, țara va fi obligată să îndure o dureroasă „traversare a deșertului”, un calvar economic care a început deja.

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