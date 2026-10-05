Germania riscă să ajungă într-un conflict violent cu Rusia, iar amenințarea reprezentată de Moscova a intrat într-o etapă „nouă și mai periculoasă”, a avertizat luni Martin Jäger, președintele Serviciului Federal de Informații al Germaniei (BND).

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei audieri publice în fața organismului parlamentar de control al serviciilor de informații din Bundestag. Potrivit lui Jäger, Rusia reprezintă în prezent cea mai directă amenințare la adresa securității Germaniei.

„Confruntarea în care ne aflăm cu Rusia a căpătat o calitate nouă și mai periculoasă: Germania este în pericol să ajungă într-un conflict violent cu Rusia”, a declarat șeful BND pentru Bild. El a susținut că nicio altă țară nu reprezintă în prezent o amenințare la fel de directă și complexă pentru Germania.

Martin Jäger, care înainte de preluarea conducerii BND a fost ambasadorul Germaniei în Ucraina, în perioada 2023-2025, a vorbit și despre operațiunile atribuite serviciilor ruse. El a descris tentativele de atac și alte acțiuni de acest tip drept „extrem de profesioniste și lipsite de scrupule” și a avertizat că riscul unor noi operațiuni pe teritoriul Germaniei nu a dispărut.

În evaluarea BND, confruntarea nu se limitează la eventuale acte de sabotaj. Jäger susține că Rusia urmărește și influențarea deciziilor politice din Germania și din alte state europene.

Șeful serviciului german a descris situația drept un „război din umbră”, despre care afirmă că nu poate fi încadrat în categoriile militare sau juridice convenționale.

„Rusia duce un război din umbră împotriva noastră. Acest război nedeclarat nu poate fi încadrat în categoriile militare sau juridice convenționale”, a spus Jäger, adăugând că Germania trebuie să se pregătească pentru noi tentative de intimidare și ingerințe.

El a avertizat inclusiv asupra posibilității ca Rusia să recurgă din nou la amenințări nucleare în cadrul acțiunilor sale de intimidare.

În același timp, BND nu susține că Rusia pregătește în acest moment un atac militar de amploare asupra teritoriului NATO. Potrivit evaluării prezentate de Jäger, nu există indicii privind iminența unui asemenea atac.

Serviciul german avertizează însă asupra posibilității unor acțiuni militare de intensitate redusă, în special în regiunea baltică, precum și asupra riscului ca operațiunile hibride, sabotajele și tentativele de intimidare să contribuie la o eventuală escaladare.