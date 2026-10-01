Amenințarea nucleară a Rusiei pentru cazul în care NATO încearcă să izoleze exclava Kaliningrad ridică noi îngrijorări că zona puternic militarizată ar putea deveni un punct de conflict între Moscova și alianță. Experții intervievați de Fox News avertizează că teritoriul este deja folosit pentru a pune presiune pe Europa prin război hibrid.

Moscova a amenințat NATO într-un document diplomatic că este pregătită să folosească „întregul arsenal de forțe și capabilități de care dispune, inclusiv arme nucleare” dacă membrii alianței ar încerca să izoleze exclava Kaliningrad de restul Rusiei, a relatat miercuri Reuters.

Kaliningrad, un teritoriu rusesc separat geografic de continentul rus, se află la Marea Baltică între Polonia și Lituania, membre NATO, și găzduiește importante resurse militare rusești, inclusiv elemente ale Flotei Baltice a Moscovei.

Documentul rusesc a ridicat, de asemenea, posibilitatea unor atacuri împotriva „centrelor decizionale” din statele membre NATO încă de la începutul unui conflict.

NATO a respins acuzațiile Moscovei într-un răspuns oficial, afirmând că alianța este defensivă și că niciunul dintre exercițiile sau activitățile sale nu amenință teritoriul rus. Alianța a îndemnat, de asemenea, Rusia să înceteze „retorica sa nucleară iresponsabilă”.

Carrie Filipetti, directoarea executivă a Coaliției Vandenberg, o rețea non-partizană de lideri de politică externă, a declarat că Moscova a folosit în mod repetat amenințările nucleare ca mijloc de a încerca să descurajeze sprijinul occidental pentru Ucraina.

„Rusia a amenințat că va folosi arme nucleare în trecut, inclusiv referințe voalate la atacuri nucleare tactice la începutul invaziei Ucrainei de către Putin, coborând pragul formal pentru lansarea unui atac nuclear în 2024, plasând forțele nucleare ale Rusiei în alertă maximă și reluând testele nucleare”, a spus Filipetti. „Este foarte comun ca Putin să folosească aceste amenințări, deoarece le vede ca pe o modalitate de a descuraja Europa și Statele Unite să continue să sprijine Ucraina.”

„Amenințarea unui atac nuclear dacă Kaliningradul este amenințat sau izolat vine în urma câtorva evoluții”, a adăugat ea, subliniind avioanele NATO care au fost survolate de aeronave rusești, exercițiile aeriene americane și NATO din apropierea orașului Kaliningrad luna trecută și tensiunile sporite legate de războiul din Ucraina.

Filipetti, care a fost și secretar adjunct adjunct la Departamentul de Stat și consilier senior pe probleme de politică pentru Misiunea Statelor Unite la Națiunile Unite (USUN), a susținut că momentul respectiv reflectă și presiunea tot mai mare asupra Moscovei, pe măsură ce războiul continuă.

„Putin pare să înțeleagă că situația se întoarce împotriva lui și recurge la o retorică agresivă pentru a încerca să oprească sprijinul european pentru Ucraina, așa cum a încercat să facă în trecut”, a spus ea.

Dr. Azeem Ibrahim, profesor de cercetare la Institutul de Studii Strategice de la Colegiul de Război al Armatei SUA și director de strategie la Institutul New Lines, a declarat că NATO ar trebui să ia în serios amenințarea, în special din cauza rolului mai larg pe care Kaliningradul îl joacă deja în confruntarea Moscovei cu Europa.

Ibrahim a susținut că, deși NATO s-a pregătit în mod tradițional pentru conflicte militare convenționale care implică „tancuri, trupe și divizii”, Rusia folosește din ce în ce mai mult metode concepute pentru a perturba infrastructura și sistemele de care depind societățile civile.

„Rusia adoptă de fapt o abordare foarte diferită”, a spus el, descriind o strategie de război hibrid care vizează „infrastructura” și „societățile în general - ceea ce menține societățile în funcțiune”.

Ibrahim a descris Kaliningradul ca fiind „linia frontului” acestui efort. „A devenit, în esență, o fortăreață rusească”, a spus el. „Aceasta este, în esență, o operațiune de primă linie a rușilor în ceea ce privește informațiile de semnal, interferența semnalelor și, în esență, mecanismele prin care se poate desfășura acest război hibrid.”

O astfel de interferență, a spus Ibrahim, ar putea juca un rol în confruntarea mai amplă prin perturbarea comunicațiilor și infrastructurii civile înainte sau odată cu un atac militar convențional.

„Toate acestea ar fi precedate de operațiuni de interferență de acest gen pentru a se asigura că societățile nu funcționează, nu sunt capabile să răspundă la serviciile de urgență, la serviciile de informații etc.”, a spus Ibrahim. „Așadar, guvernele pierd controlul asupra a ceea ce face ca societățile să funcționeze.”

Provocarea pentru NATO, a spus el, este că astfel de operațiuni pot fi mai dificil de atribuit decât un atac convențional.

„De multe ori, nu poți urmări exact de unde provine de fapt o mare parte din această interferență - atacuri asupra centralelor electrice sau asupra internetului și telecomunicațiilor etc.”, a spus Ibrahim. „Există întotdeauna un fel de negare plauzibilă dacă este făcută de un actor care este foarte capabil.”

Ambiguitatea, a susținut Ibrahim, reprezintă o provocare pentru o alianță construită în jurul apărării colective împotriva atacurilor armate.

„NATO trebuie într-adevăr să-și reconfigureze postura pentru a înțelege că aceste tipuri de atacuri sunt echivalente cu practic orice fel de atac cinetic”, a spus el.

Întrebat ce ar trebui să facă NATO și țările vecine, Polonia și Lituania, în urma avertismentului Rusiei, Ibrahim a cerut ca alianța să stabilească consecințe mai clare pentru atacurile hibride.

„Acum trebuie să începem ofensiva în ceea ce privește războiul hibrid și să înțelegem amenințarea, să respingem atacurile și să trimitem un semnal foarte clar către Moscova că astfel de amenințări nu vor rezista”, a spus el, argumentând că un atac hibrid suficient de grav ar trebui considerat capabil să declanșeze clauza de apărare colectivă prevăzută la articolul 5 al NATO.

Lituania, care se învecinează direct cu Kaliningradul, a respins amenințarea Moscovei și a acuzat Rusia că încearcă să submineze unitatea NATO și sprijinul occidental pentru Ucraina.

„Insinuările și amenințările Rusiei nu au nicio bază. NATO este o alianță defensivă și nu reprezintă o amenințare pentru Rusia sau pentru nicio altă țară”, a declarat Ministerul de Externe al Lituaniei. „Amenințările Rusiei au scopul de a fractura unitatea transatlantică și de a împiedica sprijinul nostru pentru Ucraina. Rusia nu își va atinge obiectivele.”

Ministerul a adăugat: „Condamnăm cu fermitate orice amenințări de utilizare a forței și retorica nucleară iresponsabilă. Rusia trebuie să înceteze agresiunea împotriva Ucrainei... Lituania își consolidează sistemul și capacitățile naționale de apărare, inclusiv apărarea aeriană”, a declarat ministerul. „Ne antrenăm alături de aliații noștri și lucrăm alături de forțele NATO desfășurate în Lituania. Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru al teritoriului NATO și să răspundem oricăror amenințări.”

Ministerul a declarat că Lituania va continua, de asemenea, să ofere „sprijin cuprinzător Ucrainei și luptei sale împotriva Rusiei agresoare”.

Locotenentul general în retragere al Forțelor Aeriene, Richard Newton, a declarat: „În săptămânile premergătoare lunii februarie 2022, mulți oficiali și comentatori (inclusiv eu) nu erau siguri că Putin va invada cu adevărat Ucraina, chiar dacă existau o serie de avertismente și indicatori că va face acest lucru. Și apoi, pe 24 februarie, Putin a lansat cea mai mare invazie terestră împotriva Ucrainei de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.”

„NATO ar trebui să ia în serios amenințarea Rusiei că ar putea recurge la utilizarea armelor nucleare împotriva alianței în cazul în care Kaliningradul va fi izolat de Rusia. Ne aflăm în mijlocul unui proces coercitiv al Rusiei, care utilizează acțiuni de «zonă gri» împotriva națiunilor NATO, așa că această declarație nu ar trebui să surprindă Occidentul”, a adăugat el.

Filipetti a avertizat că, indiferent dacă Moscova intenționează sau nu să ducă la bun sfârșit acțiunile sale, amenințările nucleare în sine comportă riscuri.

„NATO este o organizație defensivă care nu amenință în niciun fel poziția Rusiei asupra Kaliningradului”, a spus ea. „Acestea fiind spuse, de fiecare dată când există o amenințare publică cu un atac nuclear, aceasta trebuie luată în serios, mai ales cu cineva ca Putin.”

„Bombele nucleare sunt o tehnologie care poate schimba lumea”, a adăugat Filipetti. „Nu doar utilizarea lor, ci și amenințarea cu utilizarea lor ar putea provoca erori de calcul și escaladări semnificative.”

Rusia a negat acuzațiile occidentale că desfășoară un război hibrid împotriva statelor europene și a declarat că nu are nicio intenție de a ataca țările NATO. Moscova susține că activitatea militară NATO în jurul Kaliningradului contribuie, în schimb, la o confruntare din ce în ce mai periculoasă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat recentele amenințări rusești drept mementouri diplomatice adresate „capitelor înfierbântate din Europa”, a relatat miercuri Reuters.