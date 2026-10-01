Bucureștiul găzduiește, între 1 și 4 octombrie 2026, proiectul cultural „București, Artă și Meșteșug – Patrimoniul Viu în Oraș”, dedicat meșteșugurilor tradiționale, artei, creației contemporane și patrimoniului cultural imaterial.

Evenimentele au loc la sediul Arte și Evenimente Urbane București, în Piața Alexandru Lahovari nr. 7, iar accesul publicului este liber.

Programul reunește demonstrații susținute de meșteri populari, o expoziție de design textil, o conferință despre patrimoniul imaterial în orașul contemporan, Gala Patrimoniului Viu și un concert al formației Trei Parale.

Proiectul urmărește să aducă în același spațiu tehnici tradiționale și forme contemporane de creație, oferind publicului posibilitatea de a vedea direct modul în care sunt păstrate și transmise unele dintre aceste practici.

Una dintre componentele centrale ale evenimentului este „Satul Viu”, organizat în curtea interioară a spațiului cultural. Aici vor fi prezentate demonstrații de pictură pe sticlă, olărit, prelucrarea lemnului, împletirea pănușilor de porumb, apicultură, precum și tehnici legate de realizarea mustului și a vinului.

Publicul va putea discuta direct cu meșterii despre instrumentele și metodele de lucru, dar și despre modul în care aceste cunoștințe au fost transmise între generații.

Printre participanți se numără Dincă Radu, Prodescu Nicolae-Daniel, Lepădatu Constantin, Nagy Margareta, Stupina Igna și reprezentanții Crama Bratu.

Nagy Margareta, desemnată în 2022 „Tezaur Uman Viu”, va prezenta tehnici tradiționale de împletire a pănușilor de porumb. La rândul său, Constantin Lepădatu va prezenta prelucrarea tradițională a lemnului, meșteșug pe care l-a învățat de la tatăl său, Iordan Lepădatu, desemnat „Tezaur Uman Viu” în 2024.

Un alt punct important al programului este expoziția de design textil „Moștenirea Tradiției”, realizată de designerul Dragoș Dogaru. Vernisajul are loc joi, 1 octombrie, de la ora 18:00.

Expoziția poate fi vizitată până la 20 octombrie și reunește patru proiecte de design textil inspirate de tradiția și istoria Bucureștiului. Motive tradiționale românești sunt reinterpretate printr-o abordare contemporană, în dialog cu influențele Art Deco ale arhitecturii interbelice bucureștene.

Proiectele includ țesături realizate industrial pe război jacquard la București, tricotaje produse în cadrul unor cooperative meșteșugărești și tehnici tradiționale reinterpretate, inclusiv lucrul pe gherghef și utilizarea firelor de lână românești.

Dragoș Dogaru este designer de produs și arte aplicate, doctorand al Universității Naționale de Arte și membru stagiar al Uniunii Artiștilor Plastici din România – filiala design.

Proiectele sale au fost prezentate la evenimente precum Paris Design Week, Romanian Design Week și Berlin Design Week, iar lucrările sale au primit, între altele, o distincție la BIG See Ljubljana 2025.

Sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 17:30, este programată conferința „Patrimoniul viu în orașul contemporan”. Specialiști în patrimoniu cultural, meșteri populari și publicul sunt invitați să discute despre rolul patrimoniului imaterial într-un oraș aflat într-un proces permanent de schimbare.

Evenimentul este urmat, de la ora 19:00, de Gala Patrimoniului Viu, dedicată persoanelor care contribuie la păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial.

Programul se încheie duminică, 4 octombrie, cu un concert susținut de formația Trei Parale, grup bucureștean specializat în recuperarea și reinterpretarea repertoriului muzical tradițional.

Formația își construiește repertoriul pe baza documentării culturii muzicale tradiționale, inclusiv prin cercetări în sate, întâlniri cu muzicanți, consultarea unor înregistrări vechi de teren și studierea unor volume de folclor muzical.

Trei Parale folosește instrumente precum fluierul, cavalul, tilinca, cobza, vioara și cimpoiul, unele dintre acestea fiind tot mai rar întâlnite în practica tradițională. Muzica formației se regăsește și pe coloana sonoră a unor producții cinematografice, printre care „Aferim!” și „Chira Chiralina”.

Proiectul „București, Artă și Meșteșug – Patrimoniul Viu în Oraș” se desfășoară între 1 și 4 octombrie 2026, la sediul Arte și Evenimente Urbane București, din Piața Alexandru Lahovari nr. 7.

Participarea la evenimente este gratuită. Expoziția „Moștenirea Tradiției” rămâne deschisă până la 20 octombrie 2026, oferind publicului posibilitatea de a vedea, și după încheierea programului principal, proiectele care pun în dialog tehnicile tradiționale cu designul contemporan.