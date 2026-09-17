Nadia Comăneci va fi în centrul unei expoziții fotografice documentare organizate de Institutul Cultural Român de la Londra în cadrul Open House Festival 2026, eveniment care se desfășoară între 18 și 20 septembrie în capitala Marii Britanii.

Expoziția „Nadia Comăneci: Drumul către perfecțiune” marchează 50 de ani de la momentul în care gimnasta română a primit primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

Expoziția va fi prezentată în aer liber, de-a lungul grilajului exterior al sediului ICR Londra din 1 Belgrave Square. Publicul o va putea descoperi în timpul festivalului, însă proiectul va rămâne accesibil până în primăvara anului 2027. Intrarea este liberă.

Momentul ales pentru expoziție are o semnificație specială în 2026, când se împlinesc cinci decenii de la performanța obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Pe 18 iulie 1976, la doar 14 ani, gimnasta română a devenit prima sportivă din istoria gimnasticii olimpice care a primit nota 10.00. Nota a fost acordată pentru exercițiul la paralele inegale, iar performanța a rămas unul dintre cele mai cunoscute momente din istoria sportului olimpic.

Sistemul electronic de afișare a rezultatelor de la Montreal nu fusese conceput pentru o asemenea notă și putea afișa doar trei cifre. Din acest motiv, tabela a prezentat inițial „1.00”, deși nota obținută de Nadia Comăneci era 10.00.

Performanța de la Montreal a fost urmată de alte rezultate importante. La aceeași ediție a Jocurilor Olimpice, Comăneci a câștigat trei medalii de aur, la individual compus, bârnă și paralele, precum și o medalie de argint cu echipa și una de bronz la sol.

Potrivit ICR Londra, expoziția urmărește parcursul și performanțele sportive ale Nadiei Comăneci și le prezintă publicului într-un spațiu accesibil miilor de vizitatori ai Open House Festival.

Alegerea sediului este, de asemenea, relevantă. Institutul Cultural Român funcționează la 1 Belgrave Square, într-o clădire de patrimoniu clasată Grade I, iar participarea la festival le oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi atât imobilul, cât și proiectele culturale prezentate de instituție.

În 2026, aniversarea performanței Nadiei Comăneci este marcată prin mai multe proiecte în România și în străinătate. Agenția Națională de Presă AGERPRES notează că anul 2026 a fost declarat oficial „Anul Nadia Comăneci”, în contextul împlinirii a 50 de ani de la primul 10 perfect obținut la Montreal.

Expoziția dedicată Nadiei Comăneci face parte dintr-un program mai amplu pregătit de ICR pentru Open House Festival.

Între 18 și 20 septembrie, vizitatorii vor putea vedea și „British Heritage Reinterpreted”, o expoziție dedicată designului vestimentar contemporan românesc, precum și „Auspicious Absents”, proiect fotografic despre istoria clădirii de la 1 Belgrave Square și personalitățile asociate cu aceasta.

Programul include și un recital susținut pe 19 septembrie de mezzosoprana Adriana Festeu, acompaniată la pian de Christopher White.

Open House Festival 2026 se desfășoară în perioada 12-20 septembrie și este organizat de Open City. Festivalul permite publicului să descopere gratuit clădiri și spații din toate cele 33 de cartiere ale Londrei, inclusiv imobile istorice și locuri care în mod obișnuit nu sunt accesibile publicului.

„Nadia Comăneci: Drumul către perfecțiune” nu se limitează la cele trei zile ale festivalului. Expoziția instalată la exteriorul sediului ICR Londra va rămâne disponibilă publicului până în primăvara anului 2027.

Astfel, povestea performanței care a schimbat istoria gimnasticii va putea fi descoperită timp de mai multe luni de publicul londonez și de vizitatorii capitalei britanice.