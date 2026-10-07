Fostul prim-adjunct al SRI, generalul Florian Coldea, a revenit în atenția presei din Albania, în contextul scandalului care o vizează pe Vlora Hyseni, fosta directoare a serviciului de informații albanez și apropiată a premierului Edi Rama. Coldea, prezentat în presa albaneză drept consilier al premierului pe probleme de securitate, ar putea ajunge și în atenția autorităților de la Tirana, potrivit Euronews Albania.

Makis Hoxha, expert în probleme de imigrație și securitate stabilit de peste zece ani în România, a afirmat într-o emisiune Euronews Albania că nu l-ar surprinde ca Florian Coldea să devină suspect sau inculpat într-un dosar penal în Albania, fără să precizeze însă despre ce faptă concretă ar putea fi vorba.

Hoxha a declarat că dosarul Vlorei Hyseni ar putea ajunge să includă și numele lui Florian Coldea într-o anchetă a SPAK, structura albaneză specializată în combaterea corupției și a criminalității organizate.

Expertul a vorbit atât despre legăturile dintre Coldea și Hyseni, cât și despre activitatea fostului șef operativ al SRI în Albania.

Întrebat de moderatorul emisiunii dacă Florian Coldea ar putea ajunge obiectul unei anchete în Albania, Makis Hoxha s-a referit la dosarul penal din România în care fostul general este vizat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălare de bani.

Expertul a susținut că, dacă anchetele din Albania vor scoate la iveală elemente noi, autoritățile de la Tirana s-ar putea îndrepta și către Florian Coldea.

„El are o anchetă penală, este suspectat de Parchetul Român, adică de SPAK-ul românesc, să spunem așa, și urmează să înceapă judecata. De altfel, săptămâna viitoare, undeva pe 13, are loc începerea judecății, începe procesul pe fond, însă nu se menționează fapte de corupție în Albania sau legături cu traficul de droguri. El este suspectat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență și exercitarea unei profesii fără drept, precum și de spălare de bani.

Adică ofereau în mod ilegal servicii și consultanță juridică. Conform legii române, nu poți oferi consultanță juridică dacă nu ești avocat (…) nu ar fi o surpriză pentru mine ca mâine sau poimâine să continue dezvăluirile, iar dl. Coldea să devină inculpat sau suspect pentru o faptă penală în Albania. Și în Albania, da, cu siguranță. Cu siguranță, pentru că în România el este urmărit penal. Are procesul pe fond care începe pe 13 octombrie”, a declarat Makis Hoxha pentru Euronews Albania.

Vlora Hyseni, fosta directoare a Serviciului Informativ de Stat al Albaniei, SHISH, a fost plasată în arest la domiciliu și suspendată din funcție în cadrul anchetei derulate de Structura Specială Anticorupție, SPAK.

GJKKO a aprobat, pe 21 septembrie 2026, solicitarea procurorilor privind instituirea măsurii „arest la domiciliu” și suspendarea exercitării funcției publice.

În momentul în care măsura a fost dispusă, Hyseni nu se afla în Albania. Aceasta s-a predat ulterior autorităților la punctul de frontieră Morinë, iar măsura arestului la domiciliu a fost pusă în aplicare.

Instanța a menținut ulterior măsura.

SPAK o acuză pe fosta șefă a SHISH de „divulgarea secretului de stat” și „favorizarea infractorului”.

Potrivit anchetatorilor, Vlora Hyseni ar fi folosit informații secrete pentru a-l ajuta pe Ergys Agasi să fugă din țară.

Agasi a fost arestat în august și este acuzat că ar fi condus un grup infracțional organizat implicat în afacerea AKSHI.

Potrivit informațiilor apărute în presa albaneză, Florian Coldea și Vlora Hyseni au avut legături profesionale în perioada în care fostul general român a fost consilierul premierului albanez Edi Rama.

Cei doi au generat la momentul respectiv controverse politice în Albania, odată cu numirea lor în funcția de consilier pe probleme de securitate al premierului Edi Rama, respectiv șefă a serviciului de informații albanez.

Între august 2021 și martie 2023, perioadă în care Hyseni era consilieră pe probleme de securitate a premierului albanez, aceasta ar fi împărțit un birou cu Florian Coldea în clădirea Guvernului de la Tirana. După numirea Vlorei Hyseni la conducerea SHISH, în aprilie 2023, aceleași surse susțin că fostul general român ar fi contribuit la elaborarea regulamentului și a platformei de funcționare a serviciului albanez, după modelul aplicat de el la SRI.

Makis Hoxha a adăugat că experiența acumulată de Florian Coldea în serviciile de informații românești ar fi putut avea o valoare importantă pentru autoritățile albaneze.

„Sper ca Hyseni să nu fi învățat de la Coldea metode de evitare a «radarului» și alte asemenea lucruri”, a mai spus Hoxha, într-o formulare pe care a prezentat-o drept o glumă.

Un alt subiect discutat în emisiune a fost activitatea lui Florian Coldea în Albania după plecarea sa din Serviciul Român de Informații. Fostul prim-adjunct al directorului SRI a părăsit instituția în ianuarie 2017, după o perioadă în care s-a aflat în centrul uneia dintre cele mai importante structuri de conducere ale serviciului de informații.

Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, Coldea a oferit ulterior servicii de consultanță Guvernului albanez.

Makis Hoxha a indicat perioada octombrie 2017 – mai 2024 pentru activitatea lui Florian Coldea în calitate de consultant al premierului Edi Rama, până la izbucnirea scandalului din România. Expertul a respins și speculațiile potrivit cărora Coldea ar fi fugit din România.

Relația profesională dintre fostul număr doi din SRI și șeful Guvernului de la Tirana fusese confirmată anterior printr-un document oficial al Secretariatului General al Guvernului albanez.

Documentul nr. 3888/2 din 11 septembrie 2023, semnat de Engjëll Agaçi, secretarul general al Cabinetului premierului, îl enumera pe Coldea printre consilierii externi ai lui Edi Rama.

„Florian Coldea, consilier extern al prim-ministrului pentru consultanță în chestiuni legate de securitate”, se preciza în documentul transmis Parlamentului Albaniei.

Makis Hoxha a făcut în mai multe rânduri referire la situația juridică a lui Florian Coldea din România. Fostul prim-adjunct al directorului SRI este vizat într-un dosar penal în care procurorii îl acuză, potrivit informațiilor prezentate în spațiul public, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, grupul ar fi oferit servicii de consultanță juridică și ar fi susținut că poate interveni în dosare penale prin influența pe care inculpații ar fi avut-o asupra unor persoane din instituții.

Unul dintre cazurile importante ale anchetei îl vizează pe omul de afaceri Cătălin Hideg.

Potrivit DNA, de la acesta ar fi fost solicitați 600.000 de euro pentru intervenții într-un dosar privind fraude cu fonduri europene.

Dosarul a intrat în etapa judecății după ce, în august 2026, Curtea de Apel București a constatat legalitatea rechizitoriului, a administrării probelor și a actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății.