Scandal de proporții în Albania, după ce Vlora Hyseni, directoarea SHISH, serviciul omolog al SRI, aflat în subordinea președintelui și a prim-ministrului, a fost demisă azi din funcție și s-a emis mandat de arestare pe numele ei, pentru divulgare de secrete de stat și favorizarea fugii infractorului Ergys Agasi, acuzat și arestat în august ca lider al unui grup infracțional. Despre Hyseni, numită în funcție în 2023, presa albaneză și cea română au scris că a fost instruită de Florian Coldea în perioada cînd acesta era consilierul premierului Edi Rama și chiar că ar fi împărțit același birou, conform inpolitics.ro.

Ar putea deveni unul dintre cele mai grave scandaluri din domeniul securității naționale, vorbim de o anchetă recentă a SPAK care, cu aprobarea Tribunalului Special pentru Combaterea Corupției și a Crimei Organizate, GJKKO, a emis un mandat de arestare pentru directoarea Serviciului Informativ de Stat, Vlora Hyseni, scrie presa albaneză de azi. Divulgarea secretului de stat și sprijinirea unui autor de crimă organizată sunt acuzațiile pe care SPAK (DNA-ul albanez n.n.) le aduce Vlorei Hyseni, directoare a SHISH, care deținea funcția din 2023.

Hyseni se află la o conferință la Baku, Azerbaidjan și sunt șanse mari să nu se mai întoarcă în țară, mai ales că e cetățeană kosovară la bază. A fost arestat și un conducător din Poliția Științifică, plus percheziții la locuința fostului șef al Poliției, Proda, și la baza „Visit të Pojës” din Durrës.

Șefa SHISH, instituția principală care asigură și protejează informațiile secrete ale Republicii, este acuzat de SPAK de „divulgare a secretului de stat” și „favorizarea infractorului”. Hyseni este suspectată că, prin informații secrete de stat, a ajutat la fuga lui Ergys Agasi, acuzat și arestat în august ca lider al unui grup infracțional organizat în afacerea AKSHI. În comunicat, SPAK precizează că acuzația se referă la paragraful al doilea al articolului 302, care vorbește despre acordarea de ajutor crimei organizate.

În timp ce agenții BKH se aflau la locuința ei pentru a executa măsura de siguranță „arest la domiciliu”, Vlora Hyseni se afla la câteva mii de kilometri distanță, la Baku, în Azerbaidjan. În capitala azeră reprezenta Albania la forumul internațional pentru lupta împotriva terorismului, cu participarea a 100 de state, în timp ce la Tirana, pe lîngă arestul împotriva ei, GJKKO a dispus și „suspendarea din funcție”.

Pe lîngă măsurile de siguranță, în același timp, dimineața devreme, agenți BKH și forțe de poliție s-au deplasat în mai multe locații pentru care obținuseră mandate de control. Forțele RENEA și cele speciale au fost văzute cîteva ore la Shkozet, Durrës. SPAK a anunțat că controalele s-au desfășurat în complexul de vile din această localitate, cunoscută ca baza „Visit të Pojës”, unul dintre cele mai cunoscute locuri ale crimei din Durrës.

Florian Coldea și Vlora Hyseni au generat scandaluri politice mari în Albania la momentul numirii lor drept consilier pe probleme de securitate al premierului Edi Rama, respectivă șefă a SRI albanez.

Potrivit unor articole din publicația albaneză Pamfleti (august 2024), Evenimentul zilei august 2024 ori Inpolitics mai 2026, în perioada august 2021 – martie 2023, cînd Vlora Hyseni era tot consilieră de securitate a premierului Edi Rama, ar fi împărțit un birou în clădirea Prim-ministrului cu Florian Coldea. Aceleași surse susțin că, după numirea Hyseni la conducerea SHISH în aprilie 2023, Coldea ar fi contribuit la elaborarea regulamentului și a platformei de funcționare a SHISH, pe modelul pe care l-ar fi implementat el la SRI.

Jurnalistul albanez Gjergj Zefi a afirmat că Florian Coldea ar fi „pregătit-o operativ” pe Hyseni în privința construirii de rețele de informatori, interceptări și alte metode. Se mai menționează că Hyseni ar fi avut deplasări și întâlniri în afara Albaniei cu Coldea după ce a preluat SHISH.