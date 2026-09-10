Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament un proiect legislativ care își propune să schimbe regulile de funcționare pentru conducătorii unor instituții publice esențiale din România. Inițiativa urmărește să reducă riscul concentrării excesive a puterii, având ca scop creșterea independenței, transparenței și încrederii cetățenilor în structurile de stat.

Conform comunicatului transmis de formațiunea politică, proiectul de lege stabilește condiții clare pentru durata și numărul de mandate ale conducerii din mai multe structuri cheie. Măsura îi vizează direct pe directorii de la Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Direcția Generală de Protecție Internă, Direcția generală de informații a apărării și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Conform propunerii, aceștia vor putea exercita mandate cu o durată de 5 ani, fiind impusă o limită de maximum două mandate pentru aceeași persoană.

Senatorul Nicolae Vlahu, unul dintre inițiatorii proiectului de lege, susține că aplicarea acestei restricții este absolut necesară pentru a preveni formarea unor cercuri de influență în cadrul instituțiilor care gestionează informații sensibile pentru securitatea națională.

„Această modificare legislativă este necesară pentru că menţinerea aceleiaşi persoane, pentru perioade foarte lungi, la conducerea unei instituţii poate favoriza concentrarea excesivă a puterii şi formarea unor cercuri de influenţă. Cu atât mai mult atunci când vorbim despre structuri care au acces la informaţii sensibile şi exercită atribuţii importante pentru securitatea statului. Considerăm că două mandate oferă timpul necesar pentru a pune în aplicare o viziune şi pentru a demonstra rezultate.

După această perioadă, trebuie să existe loc şi pentru alţi profesionişti care pot să îşi asume conducerea. Propunem inclusiv ca mandatele exercitate parţial să fie luate în calcul ca mandate întregi, fiindcă o întrerupere a mandatului nu trebuie să permită ocolirea limitei stabilite prin lege”, a declarat senatorul AUR, Nicolae Vlahu.