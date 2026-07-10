Sfinxul de la Bădăcin. Grupul de la Cluj. Minunea de la Oradea. Cazul azilului din Bihor mi-a dat prilejul să văd cum ele revin în discursul public, împinși frenetic zilele astea de boții lui Despoiu.

O mulțime de exemple/stereotipuri domină imaginarul colectiv. Finalul: Mitul ardeleanului serios, așezat și gospodar, omul de cuvânt care lucrează încet, dar temeinic.

Serios? De afacerea Skoda ați auzit? Dar de țeapa uriașă Caritas mai ține cineva minte? Prăbușirea Băncii Dacia-Felix, vă spune ceva? Marile dosare de corupție din Cluj, le mai țineți minte?

De ce centrul politic și economic al României, Bucureștiul, își caută atât de des modelul de civilizație într-o provincie pe care, administrativ, o domină? Răspunsul stă într-o istorie a instituțiilor, a elitelor și a geografiilor simbolice.

Există în cultura publică românească o hartă morală mai rezistentă decât harta administrativă. Pe aceasta, Transilvania apare drept ținutul oamenilor calmi, gospodari și disciplinați, al orașelor „nemțești” și al muncii bine făcute.

Bucureștiul și, prin extensie, Vechiul Regat sunt asociate cu graba, improvizația, zgomotul, clientelismul și o vagă, dar persistentă „balcanicitate”.

Clișeul circulă în glume, în discursul electoral, în comparațiile dintre administrații și chiar în felul în care sunt prezentate orașele la televiziune. În spatele umorului se află însă un paradox.

Bucureștiul concentrează puterea politică, economică, universitară și mediatică a țării, dar acceptă frecvent Transilvania ca instanță superioară de validare civilizațională. Capitala comandă, însă provincia îi spune cum ar trebui să arate ordinea.

Mai exact, vorbim despre o formă istorică de autocritică prin comparație: centrul politic se privește în oglinda unei regiuni transformate în model normativ.

Istoricii au identificat tocmai acest mecanism în România de la începutul secolului al XX-lea. Elitele Regatului independent puteau considera că rămăseseră în urma românilor transilvăneni, deși aceștia trăiau sub dominație imperială.

Transilvania nu era admirată pentru puterea sa politică, pe care nu o avea, ci pentru disciplina culturală și solidaritatea națională atribuite unei comunități aflate sub presiune.

Explicația cea mai răspândită opune „rigoarea habsburgică” „corupției fanariote”. Ea conține un sâmbure de adevăr, dar, în forma sa obișnuită, transformă două experiențe istorice complexe într-o poveste moralizatoare.

Transilvania habsburgică a cunoscut o administrație interesată de cartografiere, inventariere fiscală, uniformizare și control central. Reformismul absolutist al secolului al XVIII-lea a creat practici birocratice mai stabile și mai impersonale decât cele întâlnite în multe părți ale Principatelor. Aceste practici au lăsat urme în organizarea municipală, în raportarea la documentul scris și în aspectul unor orașe.

Dar a descrie Transilvania secolului al XVIII-lea ca pe un sistem ordonat, imperial, este anacronic. Însuși împăratul Iosif al II-lea, după călătoria sa din 1773, se plângea de problemele economice și de corupția administrației provinciale.

În același timp, Transilvania a cunoscut una dintre formele severe ale iobăgiei europene, țăranul fiind legat atât de stăpân, cât și de pământ. Ordinea habsburgică putea însemna previzibilitate administrativă, dar și ierarhie socială rigidă, constrângere fiscală și excludere politică.

Nici epoca fanariotă nu poate fi redusă la bacșiș, peșcheș și absența instituțiilor. Fanarioții au constituit o elită creștină integrată în sistemul de guvernare otoman, activă în administrație, diplomație, comerț și conducerea Principatelor.

Numirile domnești instabile, obligațiile financiare față de Poartă și competiția dintre rețelele de patronaj au favorizat, fără îndoială, fiscalitatea excesivă și personalizarea puterii.

Dar aceeași epocă a produs reforme fiscale și juridice, încercări de reglementare urbană și norme privind igiena, siguranța nocturnă și funcționarea orașelor. Reforma lui Constantin Mavrocordat din 1741 este considerată, în istoriografie, un text fundamental pentru înțelegerea regimului fanariot.

Diferența reală nu a fost, așadar, între o regiune cu legi și alta fără legi. Au existat două arhitecturi instituționale, cu stimulente și forme de autoritate diferite.

În Transilvania, norma era mai des personalizată prin aparatul imperial. În Principate, aplicarea ei depindea mai mult de rang, negociere și accesul la putere.

Aceste experiențe pot influența cultura instituțională pe termen lung. Ele nu justifică însă deducerea automată a punctualității unui clujean sau a „adaptării” unui bucureștean din imperiul în care au trăit strămoșii lor.

Când explicația istorică devine verdict antropologic, istoria este înlocuită de folclor.

Superioritatea simbolică a Transilvaniei nu s-a născut numai din administrația imperială. Ea a fost construită, în mare măsură, de elitele românești transilvănene.

În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, cărturarii asociați cu Școala Ardeleană, proveniți mai ales din mediul greco-catolic, au folosit istoria, filologia și ideea originii latine pentru a argumenta vechimea, unitatea și drepturile politice ale românilor.

Nu au inventat pur și simplu identitatea românească, dar i-au oferit un vocabular erudit și o genealogie europeană.

Trecerea unor intelectuali ardeleni peste Carpați a întărit impresia unei misiuni pedagogice.

În 1818, Gheorghe Lazăr a creat la Sfântul Sava școala cu predare în limba română, un moment esențial pentru dezvoltarea învățământului modern bucureștean. Ulterior, personalități precum Ioan Slavici și George Coșbuc au devenit figuri centrale ale culturii produse și difuzate din Capitală.

Din această circulație s-a format imaginea ardeleanului care vine la București nu doar pentru a reuși, ci și pentru a-l îndrepta: profesorul sever, funcționarul conștiincios, intelectualul preocupat de educația națională, opus omului de cafenea, politicianului volubil și gazetarului ironic din lumea Capitalei.

Imaginea trebuie însă ajustată, pentru că elita care a produs-o era foarte restrânsă.

Înaintea Primului Război Mondial, intelectualii, clericii, profesorii și funcționarii reprezentau sub 2% din populația românească a Transilvaniei, iar în 1910 numai aproximativ 4,5% dintre românii transilvăneni locuiau în centre urbane.

Chiar și ratele alfabetizării, mai bune în unele comitate decât în Regat, rămâneau reduse: unele surse indică valori de 20–46% pentru comitatele românești din Transilvania în 1907, față de aproximativ 17% în Regatul României în 1899, statistici care trebuie comparate cu prudență.

Prin urmare, „Transilvania cultivată” era, în bună măsură, creația unei minorități intelectuale extrem de active. Prestigiul acesteia a fost apoi proiectat asupra întregii regiuni, inclusiv asupra unei lumi țărănești sărace, supuse ierarhiilor sociale și conflictelor naționale ale Imperiului.

Unirea din 1918 nu a eliminat diferențele regionale. Dimpotrivă, contactul direct dintre elitele Vechiului Regat și cele transilvănene le-a făcut mai vizibile.

Statul român întregit a fost organizat printr-un proces de centralizare condus de la București. Instituțiile, legislațiile și practicile administrative ale noilor provincii au fost treptat unificate, adesea fără ca particularitățile regionale să fie conservate.

În discursul regionalist, „regățeanul” putea apărea ca funcționarul trimis de centru, interesat de carieră, obedient politic și insuficient familiarizat cu realitățile locale. În sens invers, "ardeleanul" putea fi văzut la București drept lent, rigid, moralizator sau incapabil să înțeleagă flexibilitatea vieții politice din Capitală.

Aici se conturează ceea ce poate fi numit provincialismul inversat al Capitalei. În mod obișnuit, provincia caută validare la centru. În cazul românesc, centrul administrativ și politic a acceptat periodic să fie evaluat după criteriile unei provincii considerate mai ordonate.

Bucureștiul deținea ministerele, bugetul și numirile, Transilvania revendica seriozitatea, disciplina și legitimitatea morală.

Forța clișeului nu poate fi explicată numai prin instituții. Ea depinde și de o geografie simbolică europeană, în care vestul și nordul sunt asociate cu progresul, iar estul și sudul, cu întârzieria, pasiunea și dezordinea.

Termenul „Balcani”, inițial geografic, a devenit una dintre cele mai puternice desemnări peiorative ale modernității europene., În oglindă, Transilvania a devenit „Occidentul nostru”.

Cu alte cuvinte, o regiune suficient de românească pentru a putea fi revendicată, dar suficient de habsburgică, germană și maghiară în patrimoniul său urban, pentru a servi drept dovadă a apartenenței la Europa Centrală.

Bucureștiul a primit rolul opus. Chiar când se autointitula „Micul Paris”, putea fi descris simultan drept capitală levantină, oraș al contrastelor, al mahalalei și al improvizației. În această construcție, Transilvania nu trebuia să fie, în toate privințele, efectiv occidentală. Era suficient să fie percepută drept mai puțin balcanică decât sudul.

Din Transilvania reține piețele săsești, turnurile, fațadele ordonate și tradiția universitară. În mod convenabil, uită iobăgia, sărăcia rurală, conflictele etnice și industrializarea comunistă.

Din București reține traficul, demolările, clientelismul și gălăgia. În mod automat, se face că uită concentrarea instituțiilor culturale, inovația, cosmopolitismul și extraordinara sa capacitate de integrare a populațiilor venite din toate regiunile.

După căderea comunismului, rivalitatea simbolică a căpătat un vocabular economic. Unele orașe transilvănene au investit eficient în patrimoniu, cultură și imagine urbană. Programul Sibiu — Capitală Europeană a Culturii 2007 a oferit un exemplu de repoziționare internațională și a întărit asocierea dintre Transilvania, patrimoniu și bună administrare. (EUR-Lex)

În paralel, Bucureștiul a devenit simbolul dezvoltării necontrolate: construcții controversate, trafic, infrastructură întârziată și administrații fragmentate.

Contrastul dintre centrul istoric renovat al unui oraș mijlociu și haosul unei metropole de peste două-trei milioane de locuitori este ușor de transformat într-o judecată asupra „caracterului” locuitorilor, deși comparația ignoră diferențele de scară, competențe și presiune economică.

Tot acum s-a răspândit teza că „Ardealul produce, iar Bucureștiul consumă”. Statistic, formula este imposibil de susținut în această formă.

Potrivit datelor definitive publicate de Direcția Regională de Statistică București, municipiul București a generat în 2023 un PIB de 413,9 miliarde de lei, reprezentând 26,02% din PIB-ul național.

Concentrarea sediilor sociale și a activităților cu valoare adăugată ridicată impune prudență în interpretare, dar datele exclud imaginea unei capitale pur parazitare, trăind exclusiv din resursele provinciei.

Mitul superiorității ardelenești nu este o invenție lipsită de orice bază istorică. El păstrează memoria unor experiențe instituționale diferite, a activității culturale desfășurate de elitele românești transilvănene, a conflictelor produse de centralizarea de după 1918 și a contrastelor urbane vizibile în timpul comunismului și după 1989.

Dar mitul transformă diferențe reale, limitate și schimbătoare într-o ierarhie morală eternă. Face din birocrația habsburgică un paradis al statului de drept, din fanariotism o explicație universală a corupției, dintr-o elită ardeleană restrânsă caracterul unei întregi provincii și din dificultățile Bucureștiului, dovada unei inferiorități colective.

„Complexul bucureștean” este mai puțin o rușine față de ardelean și mai mult expresia unei probleme centrale a modernității românești: unde se află Occidentul și cine are dreptul să îl reprezinte?

Bucureștiul a încercat să-l importe prin instituții, arhitectură și cultură, Transilvania a putut pretinde că îl păstrează ca moștenire.

De aici provine provincialismul inversat al Capitalei. Centrul puterii caută în provincie criteriul ordinii pe care simte că nu a reușit să o instituie pe deplin.

Transilvania devine Occidentul interior, iar Bucureștiul își asumă rolul Balcanilor interiori.

În realitate, cele două lumi nu mai pot fi separate. Tensiunea dintre ele nu este atât un complex de inferioritate, cât o dezbatere încă neîncheiată despre forma românească a modernității.