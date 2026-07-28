Republica Moldova dispune de toate resursele, energia și potențialul necesare pentru a deveni o destinație atractivă pentru capitalul străin și un partener economic de încredere la nivel regional. Aceasta este concluzia transmisă de ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, în urma întrevederii pe care a avut-o marți cu prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

În cadrul întrevederii oficiale, cei doi demnitari au trecut în revistă temele centrale pentru dezvoltarea durabilă a statului vecin. Discuțiile s-au concentrat pe măsuri concrete de fortificare a economiei moldovenești, atragerea proiectelor de investiții, sprijinirea activă a mediului privat de afaceri și identificarea de noi oportunități de cooperare capabile să genereze stabilitate și creștere pe termen lung.

Într-o postare transmisă pe rețelele de socializare la scurt timp după încheierea întâlnirii, diplomatul român a subliniat convergența de opinii dintre cele două capitale, punctând că dezvoltarea reală necesită măsuri ferme și consecvente.

„Atunci când există o direcție clară și politici orientate spre rezultate, investițiile prind contur, economia devine mai competitivă, iar cetățenii beneficiază de oportunități reale”, a scris ambasadorul român.

Totodată, Cristian-Leon Țurcanu a reiterat încrederile în capacitatea Chișinăului de a atrage capital, arătând că Republica Moldova are resursele, energia și potențialul necesare pentru a-și consolida poziția de destinație atractivă pentru investiții și de partener economic credibil în regiune.

Diplomatul a reconfirmat angajamentul ferm al Bucureștiului de a sprijini parcursul de modernizare și integrare al Republicii Moldova, punând accentul pe proiectele bilaterale cu impact direct asupra populației.

„România rămâne principalul partener al Republicii Moldova. Aprofundarea cooperării economice, stimularea investițiilor și dezvoltarea proiectelor comune sunt esențiale pentru transformarea acestui potențial în rezultate concrete și pentru construirea unui viitor mai prosper și mai sigur pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a subliniat Cristian-Leon Țurcanu.