Alexandru Dodon, fratele fostului președinte al Republicii Moldova Igor Dodon, a pierdut în primă instanță procesul intentat împotriva Serviciului de Informații și Securitate (SIS), după ce a contestat includerea sa pe lista persoanelor asociate subiecților sancțiunilor internaționale. Instanța a respins acțiunea, potrivit informațiilor publicate de anticoruptie.md.

Potrivit documentelor din dosar, măsura dispusă de SIS are la bază relațiile de afaceri dintre Alexandru Dodon și omul de afaceri rus Igor Chaika.

Chaika a fost inclus în octombrie 2022 pe lista sancțiunilor impuse de Statele Unite, iar ulterior a fost sancționat și de Uniunea Europeană.

Omul de afaceri este cofondator al Uniunii de Afaceri Moldo-Ruse, organizație creată sub egida organizației ruse „Delovaia Rossia” și condusă anterior de Igor Dodon.

Totodată, publicația europeană EU Reporter a susținut, într-o investigație, că liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) ar fi solicitat finanțare de la Moscova, iar Igor Chaika ar fi avut rolul de intermediar. Aceste informații provin din investigația publicației și nu reprezintă concluzii ale unei instanțe de judecată.

Numele lui Alexandru Dodon a apărut anterior și într-un dosar penal privind presupuse delapidări la Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM).

În ianuarie 2022, procurorii au efectuat percheziții la compania fondată de acesta, în satul Sadova, raionul Călărași.

Ulterior, Procuratura Generală a anunțat finalizarea urmăririi penale în cazul fostului director al CFM, Adrian Onceanu, și al altor doi foști responsabili ai întreprinderii. Autoritățile au precizat însă că Alexandru Dodon nu a avut statut procesual în această cauză.

De asemenea, Centrul de Investigații Jurnalistice a publicat o anchetă în care susținea că Î.S. „Calea Ferată din Moldova” ar fi pierdut venituri de peste 50 de milioane de lei din închirierea unor vagoane în Federația Rusă, bani care, potrivit investigației, ar fi ajuns în conturile unor companii private.

În februarie 2025, Alexandru Dodon a fost reținut pe Aeroportul Internațional Chișinău într-un dosar privind presupusa complicitate la îmbogățire ilicită, cauză penală deschisă în 2022 pe numele fostului președinte Igor Dodon.

După audieri, acesta a fost eliberat și plasat sub interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova.

La acel moment, Igor Dodon a susținut că măsurile luate de autorități reprezintă o formă de presiune politică și a afirmat că dosarul fratelui său este legat exclusiv de cauza penală în care este cercetat el.

Fostul președinte a acuzat guvernarea că încearcă să intimideze membrii familiei sale și a respins speculațiile potrivit cărora reținerea ar fi făcut parte dintr-un scenariu convenit în prealabil. Potrivit declarațiilor sale, Alexandru Dodon își anunțase din timp revenirea în Republica Moldova și era dispus să se prezinte de bunăvoie la Procuratură.