Republica Moldova. Fostul preşedinte al Republicii Moldova este foarte supărat pe autorităţi. Poliţia de frontieră i-au reţiniut viitoarea noră în Aeroportul Chişinău, la intrarea în Republica Moldova, timp de trei ore.

Potrivit declarațiilor lui Dodon, tânăra este cetățeană a Federației Ruse și originară din oraşul Kazan, unde şi-a făcut studiile Vlad Dodon.

Supărarea fostului preşedinte a provocat reacţii controversate pe reţele. „Dar cu cetăţenii moldoveni, reţinuţi sau blocaţi în Rusia, cum rămâne?”, s-au întrebat internauţii.

Igor Dodon a declarat că viitoarea sa noră a fost interogată pentru că este cetăţeană a Federaţiei Ruse. „Acum, tot ce vine din Federația Rusă este zonă roșie”, a declarat fostul preşedinte pentru Relitatea.

Potrivit lui Igor , verificarea a durat aproximativ trei ore. Totodată, fostul președinte nu consideră că acțiunile autorităților moldovenești au fost intenționate.

„Eu cred că pur și simplu peste tot e bardac. Nu cred că a fost făcut intenționat. Nu vreau să cred că au făcut-o special, pentru că ar fi deja prea mult”, a spus Dodon.

Fostul președinte al Republicii Moldova, actualul deputat Parlament şi preşedintele Partidului Socialiştilor, a dezvăluit că se însoară fiul lui cel mare, Vlad. Tânărul de curând și-a cerut de mireasă iubita, iar nunta e planificată pentru anul viitor, a spus Igor Dodon la Uninterviu , publicat pe portalul Unimedia.

Fostul şef al statului a povestit că fiul lui este tânăr savant, absolvent al facultăţii de astrofizică a Universităţii din Kazani. Acolo unde a făcut cunoştinţă cu iubita sa.

Proaspătul logodit şi aleasa să se află în China. Împreună cu iubita lui au fost în Moldova acum câteva săptămâni.

Fostul șef de stat nu a oferit detalii despre viitoarea noră. Acesta anterior a spus că Vlad a mai venit de câteva ori în Moldova însoțit de iubita sa. Cei doi îndrăgostiţi au fost văzuţi la ceremonii de familie.