Republica Moldova. Mai multe zboruri au fost amânate, iar sute de pasagei au fost nevoiţi să iasă cu bagajele afară în această dimineaţă în urma unei alerte cu bombă la Aeroportul Internaţional „Eugen Doga” din Chişinău.

Alerta de securitate, că Aeroportul ar fi minat, a parvenit la ora 04:30. Se întâmplă în plin sezon estival, când angajaţii Aeroportului şi companiile aeriene fac cu greu faţă fluxului ridicat de pasageri.

Aceasta nu este prima alertă cu bombă din acest an la Aeroportul Chişinău. Alertele anterioare s-au dovedit a fi false.

Alertele false cu bombă reprezintă infracțiuni grave și pot atrage sancțiuni penale, inclusiv pedeapsa cu închisoarea. În ultimii ani, Aeroportul Internațional Chișinău a fost vizat de mai multe astfel de incidente, care au determinat evacuări, întârzieri ale zborurilor și mobilizarea unui număr mare de forțe de intervenție.

Pasagerii și personalul au fost evacuați, iar subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne efectuează verificări la fața locului.La ora 06:15, administrația Aeroportului a anunțat că verificările de securitate sunt în continuare în desfășurare și că accesul în terminal nu a fost reluat.

Accesul în terminal și procedurile de înregistrare a pasagerilor rămân suspendate. Iar pasagerii rămân să aştepte afară. Ei au fost îndemnați să verifice statutul curselor pe panoul online al Aeroportului și să urmărească informările oficiale.

„Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Verificările de securitate sunt în continuare în desfășurare, iar subdiviziunile specializate ale MAI acționează la fața locului”, transmite Poliția de Frontieră.

Din cauza intervenției, programul zborurilor va fi modificat.

Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat. La ora 07.30 activitatea Aeroportului a fost reluată.

„Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările. Recomandăm pasagerilor să consulte în timp real statutul zborurilor pe panoul online al aeroportului – https://airport.md/en/passenger/online-panel și să urmărească informațiile oficiale”, îndeamnă Poliția de Frontieră.

În luna mai a anului curent au fost înregistrate două alerte false cu bombă la Aeroportul Chişinău. La 18 iunie poliţia l-a reţinut pe autorul alertei false de la Aeroport din luna februarie. Acesta are 50 de ani și este cercetat penal pentru comunicarea intenționată a unor informații false care au dus la mobilizarea forțelor de ordine și la verificări de amploare în incinta aeroportului.

Potrivit Poliției de Frontieră, bărbatul ar fi transmis în luna februarie mai multe mesaje prin care anunța existența unor dispozitive explozive în incinta Aeroportului Internațional Chișinău și ar fi amenințat cu producerea unei explozii.

Fiecare alertă a declanșat intervenția echipelor specializate, fiind efectuate verificări amănunțite în terminal și în zonele indicate de autorul apelurilor. Autoritățile precizează că, în urma controalelor, nu au fost descoperite obiecte explozive, iar pasagerii și angajații aeroportului nu s-au aflat în pericol.