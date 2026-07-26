Haos rutier la Aeroportul Chișinău în plin sezon estival

Traficul intens din preajma Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a devenit o problemă critică în această vară, punând o presiune uriașă pe infrastructura existentă, spune Radio Moldova într-un reportaj.

Șoferii sunt nevoiți să petreacă zeci de minute blocați în fața aerogării sau să parcheze neregulamentar, în timp ce administrația aeroportului propune o soluție de avarie: construirea unei parcări provizorii pe un teren care aparține Primăriei Chișinău.

În plin sezon estival, drumurile de acces către terminal sunt supraaglomerate. Șirul de mașini staționate de-a lungul bulevardului Dacia se întinde pe sute de metri, îngreunând masiv accesul călătorilor. Lipsa alternativelor îi determină pe mulți conducători auto să ignore regulile de circulație, blocând astfel benzile de circulație.

Parcarea cu plată a aeroportului, deși dispune de 800 de locuri, este luată cu asalt zi și noapte. Șoferii achită un tarif pornind de la 20 de lei pe oră, apreciind proximitatea față de terminal pentru a nu bloca drumul public. Cu toate acestea, capacitatea este tot mai des depășită.

„Personal vin și nu am unde să parchez. Când vin cu o mașină mică mai găsesc un loc, dar cu una mai mare este greu de găsit, faci câte două cercuri, pierzi din timp”, a relatat un șofer aflat în trafic.

„Unde să te vâri aici, e blocat totul. Trebuie de toate, și parcare, și ordine trebuie”, a completat un alt conducător auto. Coșmarul autocarelor cu turiști: „Încurcăm la toți, dar nu avem încotro”

Situația este și mai dificilă pentru șoferii autocarelor care transportă grupuri de turiști sau îi preiau pe pasagerii proaspăt ajunși. Lipsa unei parcări dedicate vehiculelor de mare tonaj transformă preluarea călătorilor într-o adevărată provocare.

„Stăm pe marginea drumului, încurcăm la toți, și la mașini, și la oameni. Trebuie să luăm de undeva pasagerii, nu avem încotro, oamenii au cumpărat bilete, trebuie să îi așteptăm”, a explicat un șofer de autocar nevoit să staționeze neregulamentar.

Pentru a decongestiona zona, conducerea Aeroportului Internațional Chișinău a înaintat o solicitare către Primăria Municipiului Chișinău pentru preluarea temporară a unui teren adiacent. Obiectivul este construirea urgentă a unui spațiu suplimentar de staționare.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a detaliat public propunerea: „În fața aeroportului este un teren paralel cu drumul. S-a solicitat să se dea în folosință temporară pentru ca aeroportul, din contul său, să construiască o parcare provizorie pentru mașinile care astăzi sunt parcate peste tot. (...) Directorul solicită să fie transferat cu împrumut acel teren pentru a organiza o parcare temporară, inclusiv pentru mașinile care vin din Odesa.”

Până în acest moment, deși presa a solicitat un punct de vedere, reprezentanții Primăriei Chișinău nu au oferit un răspuns oficial privind disponibilitatea cedării acestui teren.

Presiunea la Aeroportul Chișinău a crescut constant și exponențial odată cu declanșarea războiului din Ucraina, aerogara devenind un nod esențial de tranzit.

Datele statistice confirmă această explozie a traficului rutier și aerian: doar în luna iunie 2026, aeroportul a fost tranzitat de un număr record de aproape 717.000 de pasageri.