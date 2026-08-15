Casa regală din Liechtenstein a făcut un anunț important sâmbătă, confirmând că regulile de succesiune ale micului principat vor fi modificate. În urma acestei decizii istorice, o femeie va putea moșteni pe viitor tronul țării, conform AP.

Anunțul a fost făcut de prințul moștenitor Alois în cadrul discursului susținut cu ocazia zilei naționale. Acesta a explicat că măsura a fost aprobată miercuri cu majoritatea necesară de două treimi de către membrii familiei princiare care dețin drept de vot în astfel de chestiuni.

În discursul său publicat pe site-ul oficial al casei princiare, prințul moștenitor a subliniat importanța echilibrului între stabilitate și adaptare la cerințele moderne.

„Capacitatea de a îmbina continuitatea şi reînnoirea este, de asemenea, un principiu pe care îl promovăm în cadrul casei princiare”, a declarat Alois, potrivit textului discursului său publicat pe site-ul casei princiare. „De-a lungul istoriei noastre seculare, ne-a fost de mare folos să luăm decizii pe termen lung şi foarte bine gândite.”

Noua reglementare elimină vechea regulă care favoriza doar moștenitorii de sex masculin și introduce egalitatea deplină între sexe la succesiune.

„Ordinea succesiunii la tron va fi modificată, trecând de la primogenitura masculină la primogenitura absolută”, a spus Alois. „Asta înseamnă că, în viitor, primul născut, indiferent de sex, va deveni moştenitorul tronului şi, ulterior, prinţesa sau prinţul de Liechtenstein.”

Conform unei clarificări emise de Casa Prințească, această modificare se va aplica exclusiv descendenților viitori ai copiilor prințului Alois și ai soției sale, prințesa ereditară Sophie. Din acest motiv, ordinea actuală de succesiune rămâne neschimbată pentru generația prezentă.

Conducerea statului este asigurată oficial de prințul Hans-Adam al II-lea, însă acesta a predat majoritatea atribuțiilor operaționale în anul 2004 fiului său cel mai mare, Alois, în vârstă de 58 de ani. Decizia s-a înscris în tradiția monarhilor din Liechtenstein de a transfera responsabilitățile către succesorii lor direcți.

Primul născut al prințului Alois este prințul Joseph Wenzel, în vârstă de 31 de ani, urmat de prințesa Marie Caroline, în vârstă de 29 de ani.

Liechtenstein este un stat prosper cu o populație de aproximativ 40.000 de locuitori, situat la granița dintre Elveția și Austria. Principatul menține o monarhie cu atribuții extrem de puternice în comparație cu alte state europene. Suveranul deține dreptul de veto asupra rezultatelor referendumurilor, numește judecătorii și are autoritatea de a demite guvernul.

Țara are o istorie marcate de un conservatorism accentuat. Liechtenstein a devenit abia în 1984 ultima națiune europeană care a acordat drept de vot femeilor la alegerile naționale. Măsura a fost adoptată la limită în urma unui referendum susținut la acea vreme de prințul Hans-Adam.

Progresul social și politic a continuat însă în ultimii ani, un moment de referință fiind înregistrat anul trecut, când Brigitte Haas a preluat funcția de prim-ministru, devenind prima femeie din istoria țării care conduce guvernul.