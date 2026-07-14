Avariile produse la instalațiile interioare ale locuințelor continuă să genereze mii de solicitări de despăgubire în România. Potrivit datelor Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), companiile membre au achitat în cursul anului 2025 aproximativ 18.300 de dosare de daună aferente polițelor facultative de locuință, ca urmare a unor incidente precum spargerea conductelor de apă sau alte defecțiuni ale instalațiilor.

Statisticile arată că, în medie, aproape 50 de familii au primit zilnic despăgubiri pentru astfel de evenimente. Cea mai mare sumă plătită anul trecut a depășit 42.000 de euro și a acoperit pagubele provocate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată.

Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că, deși proprietarii se concentrează adesea pe riscuri majore precum cutremurele sau incendiile, cele mai frecvente probleme sunt cele provocate de instalațiile interioare.

„De cele mai multe ori, proprietarii se gândesc la riscuri majore precum incendiile, cutremurele sau inundaţiile. În realitate, incidente aparent banale, precum spargerea unei conducte de apă, se produc mult mai des şi pot genera costuri importante atât pentru propria locuinţă, cât şi pentru vecini. O asigurare facultativă de locuinţă oferă protecţie financiară într-o gamă largă de astfel de situaţii neprevăzute. De aceea, este important să ne informăm şi să alegem cea mai bună poliţă pentru noi”, a declarat Alexandru Ciuncan, Preşedinte & Director General al UNSAR.

Potrivit organizației, avariile instalațiilor interioare reprezintă una dintre principalele cauze ale daunelor înregistrate la locuințele asigurate, acestea generând aproape jumătate dintre dosarele de daună soluționate în baza polițelor facultative.

„Avariile instalaţiilor interioare reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale daunelor produse locuinţelor. Aproape unul din două dosare de daună achitate în baza asigurărilor facultative de locuinţe a fost generat de astfel de incidente. Acest lucru evidenţiază importanţa unei protecţii complete a locuinţei prin intermediul unei asigurări facultative”, a precizat Alina Bărbulescu, Coordonator Secţiuni Asigurări Generale şi Bunuri în cadrul UNSAR.

O poliță facultativă de locuință poate acoperi, în funcție de opțiunile alese, o gamă extinsă de riscuri, de la avarii ale instalațiilor, incendii și inundații, până la fenomene atmosferice, deteriorarea bunurilor din locuință sau răspunderea civilă față de terți.

UNSAR, organizație înființată în 1994, reunește 23 de companii de asigurări și reasigurări, care dețin peste 90% din piața locală de profil.